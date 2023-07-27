【お得】 SHARP AQUOS ブルーレイ BD-NW1200 ブルーレイレコーダー

製造年:2018年
FUNAI FBR-HW1000 ブルーレイレコーダー HDD1TB
データ:初期化済み
【良品】シャープ 1TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BD-WW1000
さすけ様専用 SONY BDZ-AT900
【付属品】
レーザーディスク ※タイトル詳細は説明参照下さい
・電源コード×1
2020年製フナイ ブルーレイレコーダー 1TB
・アンテナケーブル×1
Panasonic DMR-BRW1020
・正規品リモコン×1
パナソニック DMR-BRT220 500GB
・HDMIケーブル×1
パナソニック 24V型 液晶テレビ ビエラ TH-24D305 ハイビジョン
(別売りですが付属させていただきます。)
東芝REGZA(レグザ)ブルーレイレコーダー DBR-W509
・mini B-CASカード×1
SHARP シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-T1300 中古品
・B-CASカード型アダプター
SONY内蔵ハードディスク ブルーレイディスDVDレコーダーBDZ-ZW1700
(通常サイズのB-CASカードとして利用できます。)
2019 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー DBR-T1008
Panasonic DMR-BRX2000 全録Blu-rayレコーダー 2TB
守雄様専用★Panasonic DMR-2CW100★
表層部分は軽く清掃済みです。
BDZ-ZT1700 Blu-ray レコーダー
内部清掃は行なっておりません。また経年による軽微なキズやヨゴレがありますのでご了承ください。
シャープ SHARP アクオス AQUOS ブルーレイディスクレコーダー
SHARP ブルーレイレコーダー BD-W1700 AQUOS E240
ブルーレイ maxell BIV-R521
3番組同時録画 Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-UBZ2020
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-NW1200
SHARP ブルーレイレコーダー AQUOS BD-HDV22 2010年製
新品パナソニックコードレスFAX(子機1台) ホワイト KX-PZ628DLE
3D: 3D対応有
SHARP 2B-C10DW1 BLACK
4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK
D-VDR9K VTR一体型DVDレコーダー
4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE
SONY ソニー ブルーレイレコーダー HDD 500GB 2チューナー
Ad−DVD種類: Blu−ray
Panasonic DIGA DMR-BZT600 HDD 6TBに換装済み
Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録
パイオニア Pioneer
BDXL対応有
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-HDW75 2番組同時録画可能
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
SONY BDZ-AT700 ソニー ブルーレイレコーダー
DLNA対応有
SONY BDZ-EW1200 ブルーレイレコーダー
DVD記録面方式: 片面2層記録
シャープ AQUOS BD-W1500 ブルーレイレコーダー2番組同時録画可能
HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499G
SHARP AQUOS ブルーレイ BD-NW1200
HDMI端子数(新): 1
フナイ ブルーレイレコーダー 500GB 2番組同時録画 FBR-HW510
HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR
Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-BWT660
NETFLIX: NO NETFLIX
SHARP BD-NT1200
SeeQVault対応: 対応有
FUNAI FBR-HW1000 ブルーレイレコーダー HDD1TB
WiFi: WiFi内蔵
【良品】シャープ 1TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BD-WW1000
color: BLACK
さすけ様専用 SONY BDZ-AT900
アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応
レーザーディスク ※タイトル詳細は説明参照下さい
イーサネット端子有
2020年製フナイ ブルーレイレコーダー 1TB
スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD
Panasonic DMR-BRW1020
同時録画チューナ: デジタル/デジタル
パナソニック DMR-BRT220 500GB
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有
パナソニック 24V型 液晶テレビ ビエラ TH-24D305 ハイビジョン
外付けHDD対応有
東芝REGZA(レグザ)ブルーレイレコーダー DBR-W509
媒体種類: HDD
SHARP シャープ AQUOS ブルーレイレコーダー BD-T1300 中古品
録/再タイプ: 録再両用タイプ
SONY内蔵ハードディスク ブルーレイディスDVDレコーダーBDZ-ZW1700
電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE
2019 東芝HDD&ブルーレイディスクレコーダー DBR-T1008
電源タイプ: ACタイプ
Panasonic DMR-BRX2000 全録Blu-rayレコーダー 2TB
守雄様専用★Panasonic DMR-2CW100★
#シャープ
BDZ-ZT1700 Blu-ray レコーダー
#SHARP
シャープ SHARP アクオス AQUOS ブルーレイディスクレコーダー
SHARP ブルーレイレコーダー BD-W1700 AQUOS E240
HDD容量···1TB
ブルーレイ maxell BIV-R521
同時録画可能番組数···2番組
3番組同時録画 Panasonic ブルーレイレコーダー DMR-UBZ2020
SHARP ブルーレイレコーダー AQUOS BD-HDV22 2010年製
新品パナソニックコードレスFAX(子機1台) ホワイト KX-PZ628DLE
SHARP 2B-C10DW1 BLACK
D-VDR9K VTR一体型DVDレコーダー
製造年:2018年データ:初期化済み【付属品】・電源コード×1・アンテナケーブル×1・正規品リモコン×1・HDMIケーブル×1 (別売りですが付属させていただきます。)・mini B-CASカード×1・B-CASカード型アダプター(通常サイズのB-CASカードとして利用できます。)表層部分は軽く清掃済みです。内部清掃は行なっておりません。また経年による軽微なキズやヨゴレがありますのでご了承ください。SHARP AQUOS ブルーレイ BD-NW12003D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面4層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DVD記録面方式: 片面2層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499GHDMI端子数(新): 1HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDRNETFLIX: NO NETFLIXSeeQVault対応: 対応有WiFi: WiFi内蔵color: BLACKアクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応イーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD同時録画チューナ: デジタル/デジタル地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有外付けHDD対応有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE電源タイプ: ACタイプ#シャープ#SHARPHDD容量···1TB同時録画可能番組数···2番組