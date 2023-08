【お得】 SHARP AQUOS ブルーレイ BD-NW1200 ブルーレイレコーダー

製造年:2018年

FUNAI FBR-HW1000 ブルーレイレコーダー HDD1TB

データ:初期化済み

【付属品】

・電源コード×1

・アンテナケーブル×1

・正規品リモコン×1

・HDMIケーブル×1

(別売りですが付属させていただきます。)

・mini B-CASカード×1

・B-CASカード型アダプター

(通常サイズのB-CASカードとして利用できます。)

表層部分は軽く清掃済みです。

内部清掃は行なっておりません。また経年による軽微なキズやヨゴレがありますのでご了承ください。

3D: 3D対応有

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: Blu−ray

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

BDXL対応有

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

DVD記録面方式: 片面2層記録

HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499G

HDMI端子数(新): 1

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

NETFLIX: NO NETFLIX

SeeQVault対応: 対応有

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

イーサネット端子有

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

媒体種類: HDD

録/再タイプ: 録再両用タイプ

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: ACタイプ

#シャープ

#SHARP

HDD容量···1TB

同時録画可能番組数···2番組

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

