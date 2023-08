見ていただき有難う御座います。

まーみん様専用になります。

都道府県カードを角度カードに変更

★暗記カードの算数・国語・理科・社会のセットをつくりました!

【セット内容】

------------

①算数暗記カ-ドセット

・小数・分数・小数分数変換・約数倍数・割合・速さ・計算の裏技・□を求める計算・面積

の計算、一問一答問題のカ-ド約280枚 8900円

------------

②国語重要語句カ-ドセット

・四字熟語・慣用句・類義語、対義語・ことわざ、三字熟語・同音異義語、同訓異字

の暗記カ-ド約1500枚 13800円

------------

③社会 地理、歴史、公民カ-ドセット

・都道府県、日本地理、世界地理、、農作物ランキング、歴史年号、歴史資料、公民

の暗記カ-ド約600枚 11900円

------------

④地理マスタ-①~⑤

・山地、山、平野、盆地、川、半島、湾、岬、島、海峡

の暗記カ-ド約240枚 6000円

------------

⑤歴史マスター①~⑪

・旧石器~平成時代までの歴史問題

の暗記カード約480枚 10800円

------------

⑥理科 化学マスタ-①~④

・ものの性質、水溶液、気体の性質

の暗記カ-ド約140枚 3900円

------------

⑦理科 地学マスタ-①~⑦

・気象、天気、地層、火山、星座、月、地球、太陽など

の暗記カ-ド約270枚 6900円

------------

⑧理科 生物マスタ-①~⑨

・昆虫、動物、植物、人の体、分類など

の暗記カ-ド約290枚 7500円

------------

⑨理科 物理マスタ-①~⑥

・光・音・磁石・電池・電流・ばね・てこ・滑車など

の暗記カ-ド約190枚 3900円

のセット合計74600円⇒64800円になります。

細かい内容は個別に出品してますので、そちらでご確認ください。

★カードサイズは名刺と同じ5.5cm×9.1cmになります。

【注意】

☑素人が作っていますので、ズレ・誤字・脱字などあるかもしれません。ハンドメイドにご理解ある方のみご購入ください。

☑個人使用のコピー・複製はOKですが、他人に配布・転売は禁止です。

☑販売している教材は完全オリジナル教材(ハンドメイド教材)になります。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

