海外最新 トゥミ TUMI ビジネスバッグ 26516D2 A4収納可 ブリーフケース ビジネスバッグ

〜ご購入前にプロフィールの一読を必ずお願いいたします(>人<;)〜

ビルアンバーグ ロケットバッグ



★基本情報★

■ブランド

TUMI トゥミ

■サイズ

タテ30cm

ヨコ41cm

マチ7cm

ショルダー 最大115cm(調節可能)

平置き実寸。

着画はお断りしておりますm(_ _)m

■カラー:ブラック 黒

■素材:ナイロン

■付属品:ショルダーストラップ

★購入先★

某大手ブランドリユースショップ

★状態★

ショルダーフック部分、ショルダー金具部分に傷があります。

内部も傷(写真10枚目)がありますが、使用する分には問題ありません。(神経質な方はご購入をお控えください)

持ち手のレザー部分の使用感はありますが、角スレは少なく全体的にまだ綺麗な状態なので、まだまだお使いいただけると思います♪

PCを持ち歩く方には便利です!

used品であることをご理解いただきお求めください。

自宅保管であることもご理解ください。

※ペット無し、喫煙者もいません。

★梱包方法★

防水対策を行い、大切なバッグに負担が無いように対策を講じた上で

ダンボールに入れて発送しております!

24時間以内に発送いたします♪

★その他★

即購入OKです!他の方とのやり取り最中でも購入OKです!

値引き交渉も大歓迎ですのでお気軽にお願いします♪

丁寧な梱包を皆様からご好評いただいております!

ありがとうございます♪

【ご注意】

・素人目線の判断、中古品のため見落としによる目立たないほつれ、汚れ等のダメージがある場合もございますことをご理解お願いいたします。

・すり替え防止のため、返品対応はいたしかねます。

・他サイトでも出品しているので、予告無しに取り消す場合がございますのでご了承ください。

カラー...ブラック

素材...ナイロン

バッグサイズ...A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 やや傷や汚れあり

