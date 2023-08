【商品情報】

CHANEL

サイズ表記「37」

23.5センチ

ヒールの高さ 7.6センチ

サイズ感は画像を合わせてご確認下さい。

箱、袋付き

箱はあくまで、箱です。

汚れや破損等はご容赦下さい。

オマケ程度でお考えください。

※大手会員制ブランドオークション 古物市場購入 鑑定済み(古物商許可証所持)

イエロー&ライトベージュのエスパドリーユです。

足の甲の部分にシャネルのロゴが入っています。

★商品の状態★

外観、インソール共に使用感少なく麗だと思います。

ソール、ヒール共にスレもなくピカピカです。

このままで、長く履いていただけると思います。

画像も合わせてご確認下さい。

【CHANEL他にも出品中!】

#シャネル出品中ビートたけし

【レディースシューズ出品中!】

#レディースシューズ出品中ビートたけし

ヴィトン、プラダ、グッチ、フェンディ、フェラガモ、ヴァレンチノ、ペリーコ、ボッテガヴェネタ、ルブタン、セルジオロッシ、ジャンヴィットロッシ、ジュゼッペザノッティ、ケイトスペード、マノロブラニク、クロエ、トリーバーチ、ファビオスコーニ、アルマーニ、トッズ、ドルチェアンドガッパーナ、ミュウミュウ、バリー、ジミーチュウ、トラサルディ、ビンテージアメリ、カルヴェン、マイケルコース、コールハーン、シーバイクロエ、UGG、マルニ、ナイキ等出品しています!

【アパレル販売中!】

#アパレル色々販売中ビートたけし

★購入に際して★

無言購入大歓迎です!

不明点はコメント下さい。

記載されている情報は、出品者が見た感じの情報です。

見逃している部分があるかもしれませんので、画像をよくご確認下さい。

画像にあるものが全てです。

神経質な方は、ご購入をお控え下さい。

ご購入後メッセージ等いただかないで大丈夫です。

基本的に翌日発送をしておりますが、翌日発送が難しい場合、こちらより発送予定日をメッセージでお知らせいたします。

複数商品の御購入をご希望の場合コメントお願いいたします。「専用」を作ります。

単体での購入について「専用」は作りません。

値切り交渉をされたい場合、送料や梱包の手間等を考慮してお願いいたします。明らかに無茶な値引き交渉はご遠慮下さい。

67

箱入り

商品の情報 商品のサイズ 22cm ブランド シャネル 商品の状態 未使用に近い

