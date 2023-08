人気商品は “HIDIZS” AP80 ハイレゾ対応【限定モデル】 タブレット

ハイレゾポータブルプレーヤー数量限定モデル ブロンズAP80 [ハイレゾ対応]

商品名ハイレゾポータブルプレーヤー限定モデル AP80 [ハイレゾ対応]

型番AP80

メーカーHIDIZS|ヒディス (メーカーサイトへ)

メーカー希望小売価格オープン価格

色ブロンズ

本体重量116g

本体サイズmm61×56×13.8

BluetoothBluetooth対応

Wi-Fi対応

対応フォーマットロスレス形式のサポート:DSD64/128/256(.dsf、.dff)PCM384kHz/32bit(MAX)、FLAC、APE、WMA、WAV、ALAC

ロッシー形式のサポート:MP3、AAC、WMA、OGG等

SDカードmicroSD

バッテリー駆動時間バランス接続時に9時間、シングルエンド接続時11時間

ワイドFMワイドFM対応

液晶部Samsung2.45(480×360)IPSHDタッチスクリーン

日本語表示有

タッチパネルマルチタッチ

タッチパネル対応(デジタルオーディオ)タッチパネル対応

付属品Type-C to Type-Aケーブル、Type-C to MicroUSBケーブル、シリコンケース、ユーザーマニュアル、合格証、スクリーンプロテクター予備x2(あらかじめ前後に貼ってあります)、ギフトカード、シリアルナンバーカード

microSDカードは付属しません。

⭐️専用革ケース(限定カラー)も出品してい ます。

.

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

