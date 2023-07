大きな取引 グラスアイ 20mm 金茶A おもちゃ/人形

◆商品詳細◆

造形村グラスアイ

カラー:金茶A

サイズ:20mm

10年以上前に購入したものです。

裏面は少し汚れがありますが、使用する分には問題ないと思います。

その他、昔に購入した商品のため、細かな傷や汚れがある場合がございます。ご理解の上ご購入くださいませ。

◆購入前にご確認ください◆

・素人保管品の為、神経質な方のご購入はお控えください。

・取り置きは対応できません。

・購入前のコメントは不要です。即購入OK!

・お取引は匿名でのお取引で、配送はプチプチに包んで、クッション封筒でお送りします。

・グラスアイの特性上、左右で大きさが違ったり、気泡等がある場合がございます。

・実際の色味は写真と異なる場合がございます。

・写真が追加でご希望の際はお気軽にコメントにてお知らせください。

・よろしければプロフィール欄もご覧ください。

SD

MSD

SDM

球体関節人形

ボークス

スーパードルフィー

ドール

ドールアイ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

