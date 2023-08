Needles

Pant

Needles ペイズリー柄ワイドパンツ18SS

2018春夏コレクション SS

ブラウンとオレンジの間のようなカラーにベージュのペイズリー花柄がめちゃめちゃお洒落です。

レディースのサイズ1ですが裾が広くかなりゆったり目です。

こちらは中古市場でも出回りがかなり少なくレアですので、お早めにどうぞ!

Needles ペイズリー柄ワイドパンツ18SS

size: 1

ウエスト34cm

股上34cm

股下63cm

裾幅39cm

総丈96cm

平置き素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

数回着用で傷や汚れもなく美品ですが、あくまで古着ですのでご理解頂ける方のみよろしくお願いします。

男性でもウエストが細身なら似合うと思います。

蝶 バタフライ

H.D

ヒザデル

ワイドパンツ

イージーパンツ

ネペンテス

フリークスストア

ストゥディオス

チャオパニック

BEAMS

south2 west8

AIE

パンツ丈···フルレングス

素材···ポリエステル

シルエット···ワイド

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ニードルス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

