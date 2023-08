ナイキ ウィメンズ エアマックス 90 SE special.edition

限定モデル

“アニマルパッチワーク"

カラー ホワイト/ライト カリー-ハバネロ レッド-ホワイト

☆新品未使用品

♤メンズサイズ超レア❗️

9、27センチ

♡ウィメンズサイズ

10.5、27.5センチ

*シュータン裏サイズ表記にはウィメンズサイズ10.5、27.5センチのみ表記ですが、箱サイドサイズ表記下段の通りメンズサイズは9、27センチです。

アニマルパターンを散りばめたポップでとても素敵なデザイン❗️

"AIR MAX"シリーズの3作目として1990年の発売以来、タイムレスな魅力を放ち続けるNIKE史に残る名作、AIR MAX 90。

鮮やかな色彩とアニマルパターンが躍る華やかな限定モデルがラインナップされました。

クリーンなホワイトレザーを基調に、シューズのイン・アウトでハラコ、レオパード、サファリ、スウェードなど様々な素材を非対称に切り替え、キャッチーなマルチカラーで染め上げられ、トレンドを問わない美麗なシルエットとポップなカラーで、とてもお洒落で秀悦な90に仕上がっています。

写真3、4は参考です。

ナイキ直営店購入

黒タグ付属

★箱の蓋は切れてますので、テープで貼っています。

メルカリ宅急便送料込み

受け取り希望時間帯等指定可能です。

#エアマックス90

#AIRMAX90

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

