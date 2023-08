パタゴニアが、シュイナードイクイップメントの衣料品部門で独立したのは、今から50年前。

服だけだと、どうしてもファッションととらえられてしまいますが、道具を作っていると

いう事を分からせくれるのは、やはりこのカタログです。パタゴニアは間違いなくこの世界にあると思います。紙の媒体ですが、伝える力が全然違うんです。

洗練された道具、命を守るレベルの質を追求した製品のカタログは、必見です。

(マニアックですが、シュイナードイクイップメントにもパタロハが存在します。それがこのカタログでも確認出来ます。)

中古品にご理解のある方のみ検討ください。

価格交渉には対応出来かねます。

