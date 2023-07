即購入 OK♡

フォロー割引き、 まとめ購入割引、 リピート割引実施中!!

THE NORTH FACE(ザ ノースフェイス)

■ ベーシックなジャケットデザイン

フード一体型のベーシックなジャケットで、季節の変わり目に活躍するスタイル。

袖口のベルクロ・フード周りと裾のドローコードなど各所にアジャスターを備え、

体温の調節に役立つほか、絞ってシルエットの調節を楽しむこともできます。

■ 耐久性と撥水性に優れた生地

高密度に織られているので、水滴を弾く効果があり、多少の雨や風にも対応◎

品のある光沢感があり、耐久性が高く、普段使いにぴったりの柔らかさです。

裏地は滑りの良い生地を採用し、重ね着の際も他のアイテムとの摩擦を軽減。

程よく薄手の生地感で軽い着心地を実現。幅広いシーズンで活躍してくれます。

■商品詳細

【ブランド】:THE NORTH FACE (ノースフェース)

【品名】:NEO VAIDEN JACKET

【カラー】: ブラック

【素材】

表地:ポリエステル100%

裏地:ポリエステル100%

ポケット感:ポリエステル100%

【日本サイズ】: XLサイズ

着丈76cm、肩幅56cm、胸囲128cm、袖丈63cm

*測り方によって、1〜2㎝程の誤差がある場合がございます。

【注意事項】

・簡易包装で折り畳んで発送いたします。

・コンピュータの仕様、モニターの環境により、商品が異なって見える場合があります。

ザノースフェイス THE NORTH FACE ホワイトレーベル 新作 マウンテンジャケット 春 夏 秋 冬 男女兼用 日本未発売 プレゼント ギフト セール 特価トレッキング ランニング キャンプ 登山 アウトドア用品 アクティビティ トラベル NEO VAIDEN JACKET

カラー...ブラック

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

