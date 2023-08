ADIEU TRISTESSE LOISIRのボタニカルワンピース。

ペチコートがついているので一枚でも着用できますし、ヴィンテージデニムとあわせても素敵に着こなせます。

【アイテム】

セミAラインシルエットのワンピース。

ふわりとしたボリューム袖がポイント。

共地のリボンでウエストマークをした着こなしもおすすめです。

【 素材 】

綿90%,リネン10%

ペチコート:ポリエステル100%

【 サイズ 】約です

総丈123 身幅60 ゆき78

【 使用感 】

シワや、少しの使用感はありますが

多少程度で綺麗な方だと思います。

【アーティスト紹介】

<Sara Boccaccini>

テキスタイルデザイナー兼イラストレーター。

自然からのインスピレーションを大切に、日常生活の中からユニークでオリジナリティのあるイラストを制作。

---------------------

※雨を考慮した梱包は出来かねます

※簡易包装

※お値引きNG

---------------------

----------------------------------------------------------------------

■洗濯:手洗い○

■透け感:あり

■裏地:ペチコート付き

■伸縮性:なし

■光沢感:なし

カラー...ベージュ

柄・デザイン...花柄

袖丈...長袖

季節感...春、夏

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アデュートリステスロワズィール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ADIEU TRISTESSE LOISIRのボタニカルワンピース。コットンとリネンの涼しいワンピースペチコートがついているので一枚でも着用できますし、ヴィンテージデニムとあわせても素敵に着こなせます。【アイテム】セミAラインシルエットのワンピース。ふわりとしたボリューム袖がポイント。共地のリボンでウエストマークをした着こなしもおすすめです。【 素材 】綿90%,リネン10% ペチコート:ポリエステル100%【 サイズ 】約です総丈123 身幅60 ゆき78 【 使用感 】シワや、少しの使用感はありますが多少程度で綺麗な方だと思います。【アーティスト紹介】<Sara Boccaccini>テキスタイルデザイナー兼イラストレーター。自然からのインスピレーションを大切に、日常生活の中からユニークでオリジナリティのあるイラストを制作。---------------------※雨を考慮した梱包は出来かねます※簡易包装※お値引きNG---------------------nesessaire|ネセセアnestrobe|ネストローブIENA|イエナジャーナルスタンダードヤエカ|YAECAオールドマンズテーラー MHL|マーガレットハウエルTOUJOURSevam evaTODAYFULfogリネンCLANEPlageNOBLEDeuxieme Classe|ドゥーズィエムクラスヴィンテージMAGALIetoffe et soeurマリメッコハグオーワーオールドマンズテーラーTEMBEAアトリエドゥサボン マリンフランセーズm.soeur|エムスールアーバンリサーチノンブルアンペールADIEU TRISTESSE |アデュー トリステスコンジェペイエloisirリバティウィリアムモリス----------------------------------------------------------------------■洗濯:手洗い○■透け感:あり■裏地:ペチコート付き■伸縮性:なし■光沢感:なしカラー...ベージュ柄・デザイン...花柄袖丈...長袖季節感...春、夏

