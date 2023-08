数ある商品の中から

US古着【ピンクフロイド ロジャーウォーターズ バンT】Tシャツ メンズ3XL程

閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)

#古着屋こぶの商品一覧

お得なフォロー割引きしております!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい

たったこれだけです!

☆10,000円以上→500円引き

☆10,000円以下→200円引き

お値引き致しますので

ぜひご利用下さい(^_^)b

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント蘭よりお伝え下さい!

おまとめ買いでもっとお安くします!

#こぶのまとめ割対象商品一覧

こちらから他の商品もご覧いただけます❗️

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

⚫状態

まだまだ充分着ていただけます☺️

⚫カラー

ブラック 黒

画像からご確認お願いします!

⚫サイズ Lサイズ

平置き採寸(単位:cm)

身幅54

着丈69

袖丈20

肩幅49

※多少の誤差はお許しください

送料無料、綺麗に梱包してお送り致します。

他サイトにも出品しておりますので、

お早めにどうぞ!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

管理番号

H060

カラー···ブラック

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます(*^o^*)#古着屋こぶの商品一覧お得なフォロー割引きしております!◎簡単2ステップ◎①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい たったこれだけです!☆10,000円以上→500円引き☆10,000円以下→200円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)bもちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント蘭よりお伝え下さい!おまとめ買いでもっとお安くします!#こぶのまとめ割対象商品一覧こちらから他の商品もご覧いただけます❗️- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -⚫状態 まだまだ充分着ていただけます☺️⚫カラー ブラック 黒画像からご確認お願いします!⚫サイズ Lサイズ平置き採寸(単位:cm)身幅54着丈69袖丈20肩幅49※多少の誤差はお許しください送料無料、綺麗に梱包してお送り致します。他サイトにも出品しておりますので、お早めにどうぞ!最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^管理番号H060カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント(ロゴなど)ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬

