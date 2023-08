数年前にジュンヤワタナベコムデギャルソンのノースフェイスコラボのリュックサックです。

数年前にジュンヤワタナベコムデギャルソンのノースフェイスコラボのリュックサックです。THE NORTH FACEの茶タグ時代の名品「ルースサック」を復刻したものです。ナイロンの生地もぶ厚く所々に使われているレザー使いが無骨な雰囲気を醸し出しています。オリジナルとは異なりオールブラックで一色に統一されることで、無骨なデザインながらも洗練された都会的な印象です。ショルダーやウエストのパッドも極厚です。サイズはやや大き目ですが、街での使用も可能なサイズ感です。かなり大容量なので、これからのアウトドアでも活躍できると思います。10枚目の写真をサイズ感の参考にして頂ければと思います。多少の使用感はございますが、特筆すべき破損もや汚れもございません。状態は悪くないと思います。お探ししてた方はこの機会に如何でしょうか。ご不明点はなんなりとご質問下さい。 また今回他にも良いものを色々出品していますので、よかったらご覧下さい。 宜しくお願い致します。NORTH FACE ノースフェイス バックパック リュックサック バッグ JUNYA ギャルソン ビンテージ 茶タグ SUPREME ZO BAGS メッセンジャーカラー...ブラックシーン/種類...タウンユース(普段使い)、アウトドア/登山/キャンプ柄・デザイン...無地素材...本革、ナイロン容量...30〜39L

