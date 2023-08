【90s "TOMMY HILFIGER" M-51 mod coat】

テック感溢れるトミーからの1着。

M51のサンプリングモデルです。

無数のポケットに無数のファスナー、バックにはあまりにも巨大なベルクロポケット。

まさしくバッグ要らずの、むしろ下手なバッグより収納力のある脅威的な服です。

高いフードに同色の刺繍など、匿名性が高くある意味ブランドらしくないデザイナーズ勝りのジャケットで秋冬はこれ1着あれば十分にも思えるクオリティです。

下北のフロクシでも販売されていました。

: Size M(表記よりかなり大きいサイズ感です)

肩幅 約54cm

身幅 約68cm

袖丈 約68cm

着丈 約99cm

※多少の誤差はご了承下さい。

: Material

NYLON 100%

:その他・注意事項

古着ということをご理解ください。

出品は予告なく取り消す場合がございます。

また調整で突然値上げする場合がございます。

文章の無断転載はおやめください。

#GalleryX

他にも多数古着を出品しております。

:フォロー割

フォローして下さった方には、表示価格から

①1999円以下 →100円引き

②2000円〜4999円 →200円引き

③5000円〜9999円 →300円引き

④10000円以上 →500円引きさせて頂きます。

※ご購入前にコメント欄で「フォローしました」とお知らせください。

※ご購入後のお値引きはシステム上出来かねますのでご了承くださいませ。

:セット割

セットでの割引も対応しております。

ご気軽にコメントくださいませ。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド トミーヒルフィガー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【90s "TOMMY HILFIGER" M-51 mod coat】テック感溢れるトミーからの1着。M51のサンプリングモデルです。無数のポケットに無数のファスナー、バックにはあまりにも巨大なベルクロポケット。まさしくバッグ要らずの、むしろ下手なバッグより収納力のある脅威的な服です。高いフードに同色の刺繍など、匿名性が高くある意味ブランドらしくないデザイナーズ勝りのジャケットで秋冬はこれ1着あれば十分にも思えるクオリティです。下北のフロクシでも販売されていました。: Size M(表記よりかなり大きいサイズ感です)肩幅 約54cm身幅 約68cm袖丈 約68cm着丈 約99cm※多少の誤差はご了承下さい。: MaterialNYLON 100%:その他・注意事項古着ということをご理解ください。出品は予告なく取り消す場合がございます。また調整で突然値上げする場合がございます。文章の無断転載はおやめください。#GalleryX他にも多数古着を出品しております。:フォロー割フォローして下さった方には、表示価格から①1999円以下 →100円引き②2000円〜4999円 →200円引き③5000円〜9999円 →300円引き④10000円以上 →500円引きさせて頂きます。※ご購入前にコメント欄で「フォローしました」とお知らせください。※ご購入後のお値引きはシステム上出来かねますのでご了承くださいませ。:セット割セットでの割引も対応しております。ご気軽にコメントくださいませ。

