【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ

■サイズ: W41 H:25 D:20

【美品・鑑定済み】 LOEWE ロエベ バスケットバッグ S ヤシの葉 カーフ

■素材: 本体:牛革 裏地:コットン100%

HERMES エルメス パニエド プラージュ オレンジ ポーチ付き トートバッグ

■カラー: COYOTE

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■定価: 41,800円(税込)

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本物極美品! / エルベシャプリエ 舟形トートM トートバッグ / 青 大容量

5回程使っただけですので、状態は良いと思います。とはいえ使用済みですので、気にされない方でお願いします。

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物の入れ方によってボストンとしても、大きめのトート(写真2枚目)のようにもなり印象が変わります。1年を通して使えるカラーだと思います。

DIOR 白トートバッグ 【クリスチャンディオール】

※糸のようなものが見えますが、購入した時からこの状態でした。

商品の情報 ブランド ヤングアンドオルセンザドライグッズストア 商品の状態 未使用に近い

■サイズ: W41 H:25 D:20■素材: 本体:牛革 裏地:コットン100%■カラー: COYOTE■定価: 41,800円(税込)5回程使っただけですので、状態は良いと思います。とはいえ使用済みですので、気にされない方でお願いします。物の入れ方によってボストンとしても、大きめのトート(写真2枚目)のようにもなり印象が変わります。1年を通して使えるカラーだと思います。※糸のようなものが見えますが、購入した時からこの状態でした。

商品の情報 ブランド ヤングアンドオルセンザドライグッズストア 商品の状態 未使用に近い

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