お知らせ ログイン 会員登録 出品
【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ

商品の説明

■サイズ: W41 H:25 D:20
【美品・鑑定済み】 LOEWE ロエベ バスケットバッグ S ヤシの葉 カーフ
■素材: 本体:牛革　裏地:コットン100%
HERMES エルメス パニエド プラージュ オレンジ ポーチ付き トートバッグ
■カラー: COYOTE
新品　ヴィヴィアン　トートバッグ　A４OK　スクールバッグ　マザーズバッグ
■定価: 41,800円(税込)
CELINE セリーヌ バッグ トート

本物極美品! / エルベシャプリエ 舟形トートM トートバッグ / 青 大容量
5回程使っただけですので、状態は良いと思います。とはいえ使用済みですので、気にされない方でお願いします。
★大幅値下げ★HERMESエルメス／エールバッグ2way アド
物の入れ方によってボストンとしても、大きめのトート(写真2枚目)のようにもなり印象が変わります。1年を通して使えるカラーだと思います。
DIOR 白トートバッグ　【クリスチャンディオール】
※糸のようなものが見えますが、購入した時からこの状態でした。

quair 山羊革 メッシュ トートバッグ

商品の情報

ブランドヤングアンドオルセンザドライグッズストア
商品の状態未使用に近い

ライアンくん様専用❣️

キタムラ　セミショルダーバッグ

FURLAフルラ ESSENTIAL M T レオパード トートバッグ
■サイズ: W41 H:25 D:20■素材: 本体:牛革　裏地:コットン100%■カラー: COYOTE■定価: 41,800円(税込)5回程使っただけですので、状態は良いと思います。とはいえ使用済みですので、気にされない方でお願いします。物の入れ方によってボストンとしても、大きめのトート(写真2枚目)のようにもなり印象が変わります。1年を通して使えるカラーだと思います。※糸のようなものが見えますが、購入した時からこの状態でした。

商品の情報

ブランドヤングアンドオルセンザドライグッズストア
商品の状態未使用に近い

【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ

49分钟前

【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ

¥23,000 ¥12,880

(税込) 送料込み
4
4
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

f4d6cfa4b

 299

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (4)

f4d6cfa4b
【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ 【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ

EMBOSSED LEATHER BOSTON M

EMBOSSED LEATHER BOSTON M


YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE（ヤングアンドオルセン

YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE（ヤングアンドオルセン


YOUNG & OLSEN/ヤングアンドオルセン EMBOSSED LEATHER BOSTON M

YOUNG & OLSEN/ヤングアンドオルセン EMBOSSED LEATHER BOSTON M


Young&OLSEN ヤングアンドオルセン EMBOSSED LEATHER BOSTON S

Young&OLSEN ヤングアンドオルセン EMBOSSED LEATHER BOSTON S


YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE（ヤングアンドオルセン

YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE（ヤングアンドオルセン


YOUNG & OLSEN/ヤングアンドオルセン EMBOSSED LEATHER BOSTON M

YOUNG & OLSEN/ヤングアンドオルセン EMBOSSED LEATHER BOSTON M


YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE（ヤングアンドオルセン）の「YOUNG

YOUNG&OLSEN The DRYGOODS STORE（ヤングアンドオルセン）の「YOUNG

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ
© www.inba.net, Inc.