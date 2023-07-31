【30％OFF】 YOUNG&OLSEN エンボスレザーボストンM トートバッグ

■サイズ: W41 H:25 D:20
【美品・鑑定済み】 LOEWE ロエベ バスケットバッグ S ヤシの葉 カーフ
■素材: 本体:牛革 裏地:コットン100%
HERMES エルメス パニエド プラージュ オレンジ ポーチ付き トートバッグ
■カラー: COYOTE
新品 ヴィヴィアン トートバッグ A４OK スクールバッグ マザーズバッグ
■定価: 41,800円(税込)
CELINE セリーヌ バッグ トート
本物極美品! / エルベシャプリエ 舟形トートM トートバッグ / 青 大容量
5回程使っただけですので、状態は良いと思います。とはいえ使用済みですので、気にされない方でお願いします。
★大幅値下げ★HERMESエルメス／エールバッグ2way アド
物の入れ方によってボストンとしても、大きめのトート(写真2枚目)のようにもなり印象が変わります。1年を通して使えるカラーだと思います。
DIOR 白トートバッグ 【クリスチャンディオール】
※糸のようなものが見えますが、購入した時からこの状態でした。
quair 山羊革 メッシュ トートバッグ
商品の情報
|ブランド
|ヤングアンドオルセンザドライグッズストア
|商品の状態
|未使用に近い
ライアンくん様専用❣️
キタムラ セミショルダーバッグ
FURLAフルラ ESSENTIAL M T レオパード トートバッグ
■サイズ: W41 H:25 D:20■素材: 本体:牛革 裏地:コットン100%■カラー: COYOTE■定価: 41,800円(税込)5回程使っただけですので、状態は良いと思います。とはいえ使用済みですので、気にされない方でお願いします。物の入れ方によってボストンとしても、大きめのトート(写真2枚目)のようにもなり印象が変わります。1年を通して使えるカラーだと思います。※糸のようなものが見えますが、購入した時からこの状態でした。
商品の情報
|ブランド
|ヤングアンドオルセンザドライグッズストア
|商品の状態
|未使用に近い