第一ネット リーバイス　LVC 　LEVIS 66501XX 　限定モデル　30 デニム/ジーンズ

LEVI'S VINTAGE CLOTHING LEVIS 66501XX

60年代後半の限定モデル!

サンフランシスコにある、リーバイス博物館にある、60年代後半に人気のあった 特別モデルの再現品です。

サイドの上から裾まで細めに縫い目のあるシルエットです。

501XXカスタム仕様の特別モデルの後に606のスリムモデルが誕生しました。

本数限定で販売された商品です。

1967年に全品番を変更したリーバイスは、1966年だけ501と501XXという2つの品番をペーパーパッチに併記しています。

当時の501は品質の高さが広く認知されたとして、丈夫なデニムを意味する『XX』の省略を決定。

ただし、始めは新しい501が従来の製品と同じことを示す為、旧品番の501XXが小さく併記されていました。

その66モデルがこの『501 1966年モデル』です。

バックポケットの隠しリベットは廃止され、糸によるバータック(カンヌキ止め)で補強する新仕様となり、それを記載した新しいフラッシャーを採用しています。

30in W30 L32

ウエスト 約76cm

股下 約80cm

ワタリ幅 約28cm

スソ幅 約17cm

歴史上、本当に珍しい、501XX です、本数が限定ですので、是非、おススメです!

着用10回程度で色落ちも少ないです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイスビンテージクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

