当ページを御覧いただきましてありがとうございます!

①まずはプロフィールをご確認いただければ幸いです♪

②ブランド品に関しては鑑定済みの完全正規品です。

万が一コピー品であった場合は返品・返金承っておりますので安心してご購入ください!

◇商品名:NIKE(ナイキ) のエアフォース1(Air Force 1)です!

◇カラー:オフホワイト

◇サイズ:25.5

高さ...4cm

※素人採寸です。

◇商品状態:全体的に美品です★ '82刻印タグがあり、今では貴重な一品かと思います!

※あくまでも一度人の手に渡った商品ですので、細かいキズや汚れはご了承ください。

以上、質問がございましたらお気軽にお問い合わせください(^^)

#NIKE #ナイキ #エアフォース1 #AirForce #シューズ #メンズ

[10-3221]

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

