ご覧頂きありがとうございます。

動作確認済みです。

●商品名

●商品状態

内容物は、写真のとおりです。

・イヤーマフは交換しています。

・写真のように、一部に塗装剥がれがありま

す。

・USBコードはありません。

・有線コードは、差込位置によっては稀に接

続不良があります。

・箱は、上側に少し折り目があります。

ソニーストアの期間限定品なので、貴重な品かと思います。

傷などがありますが、動作は問題ありません。

ご不明な点や相談がありましたら、コメントお願いします。

HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HP

NFC有

True Wireless: NOT TRUE WIRELE

WIRED

WIRELESS

color: RED

コードレス種類: 増設HP

ドライバーユニット: ダイナミック

ノイズキャンセリング有

バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプ

ヘッドセット属性: 携帯電話

ヘッドホン種類: 密閉型HP

マイク有

伝送種類: Bluetooth

折りたたみ形状: 折りたたみ

#ソニー

#SONY

#SAO

#オーディナル・スケール

#アスナ

#ヘッドフォン

#ヘッドホンSONY h.ear MDR-100ABN(R)

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

ご覧頂きありがとうございます。動作確認済みです。●商品名 「劇場版 ソードアート・オンライン-オーディナ ル・スケール モデル アスナEdition(MDR- 100ABN)」 完全受注生産限定品●商品状態 内容物は、写真のとおりです。 ・イヤーマフは交換しています。 ・写真のように、一部に塗装剥がれがありま す。 ・USBコードはありません。 ・有線コードは、差込位置によっては稀に接 続不良があります。 ・箱は、上側に少し折り目があります。ソニーストアの期間限定品なので、貴重な品かと思います。傷などがありますが、動作は問題ありません。ご不明な点や相談がありましたら、コメントお願いします。SONY h.ear MDR-100ABN(R)HEADPHONE TYPE: TRADITIONAL HPNFC有True Wireless: NOT TRUE WIRELEWIREDWIRELESScolor: REDコードレス種類: 増設HPドライバーユニット: ダイナミックノイズキャンセリング有バンドタイプ種類: ヘッドバンドタイプヘッドセット属性: 携帯電話ヘッドホン種類: 密閉型HPマイク有伝送種類: Bluetooth折りたたみ形状: 折りたたみ#ソニー#SONY#SAO#オーディナル・スケール#アスナ#ヘッドフォン#ヘッドホンSONY h.ear MDR-100ABN(R)

