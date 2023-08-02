人気の PACKERS FREDRIK 別注 リュック パソコン アダムエロペ リュック/バックパック

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【実寸】

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ONE SIZE:幅31 高さ50.5 マチ16 重量(g)820

バッグジャック BAGJACK バックパック 〈別注〉コーデュラナイロン



Supreme Field Backpack

バッグサイズ···A4サイズ収納可

【超希少】MCMリュック

柄・デザイン···無地

SALZEN SAVVY(サヴィー）

カラー···ブラック

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☆Free様専用☆グレゴリー 黒 バックパック

以下通販サイト引用

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・表地、裏地

【新品未使用】90s ノースフェイス KINKAJOU ビンテージバックパック

表地に500デニールコーデュラナイロンを使用し、裏地に200デニールオックスフォードナイロンを使用。

PORTER ポーター ウィル・スウィーニー コラボ リュック デイパック

・ショルダーハーネス

Supreme The North Face Backpack M31

8cm幅に5mm厚のパット、体にフィットするラウンドしたテクニカルな仕様です。

◆送込◆BRIEFING / Simple Flap（Midnight）

・メインボックス

PORTER - UNION ※新品

開口部は大きく、84cm。10コイルファスナーの裏使いで、スッキリとした印象。

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・インナーポケット

AIRPAQ(エアパック) ブラック

幅25cm x 高さ18cm x マチ幅1cm で、17インチノートブックPCが収納できるスリーブを装備しています。

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・主な特徴

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カジュアルからスーツまで幅広い格好に馴染む万能なデザインで、コンピューター収納に最適なインナースリーブも採用しています。

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■FREDRIK PACKERS / フレドリックパッカーズ

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自転車でも徒歩でも、幅広いシチュエーションでアクティブに快適に物を運べる事を目指して製品作りを行っている日本のブランド。幅広い人々が快適に使える事を前提に考えられた製品は、テクニカルな要素を持ちながらも、日常に馴染みやすいデザインにこだわっています。製品に使用される材料は世界中から厳選して集められ、素材の構成に拘りを持ち、独特のデザインと使い心地を実現しています。

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数回使用。自宅保管ですので細かい方神経質な方ははご遠慮願います。返品返金クレーム対応は致しませんので何かありましたら事前にコメント欄によろしくお願いいたします。

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配送は折りたたんでお送りします。また仕事の関係で出張が多いため、遅れることがあることをご了承ください。

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値下げはご遠慮ください。

商品の情報 ブランド フレドリックパッカーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

FREDRIK PACKERS フレドリックバックパッカーズ STIFF BACK PACK リュック バックパック 別注 パソコン リュック アダムエロペ グレータグ【実寸】ONE SIZE:幅31 高さ50.5 マチ16 重量(g)820バッグサイズ···A4サイズ収納可柄・デザイン···無地カラー···ブラック以下通販サイト引用・表地、裏地表地に500デニールコーデュラナイロンを使用し、裏地に200デニールオックスフォードナイロンを使用。・ショルダーハーネス8cm幅に5mm厚のパット、体にフィットするラウンドしたテクニカルな仕様です。・メインボックス開口部は大きく、84cm。10コイルファスナーの裏使いで、スッキリとした印象。・インナーポケット幅25cm x 高さ18cm x マチ幅1cm で、17インチノートブックPCが収納できるスリーブを装備しています。・主な特徴カジュアルからスーツまで幅広い格好に馴染む万能なデザインで、コンピューター収納に最適なインナースリーブも採用しています。■FREDRIK PACKERS / フレドリックパッカーズ自転車でも徒歩でも、幅広いシチュエーションでアクティブに快適に物を運べる事を目指して製品作りを行っている日本のブランド。幅広い人々が快適に使える事を前提に考えられた製品は、テクニカルな要素を持ちながらも、日常に馴染みやすいデザインにこだわっています。製品に使用される材料は世界中から厳選して集められ、素材の構成に拘りを持ち、独特のデザインと使い心地を実現しています。数回使用。自宅保管ですので細かい方神経質な方ははご遠慮願います。返品返金クレーム対応は致しませんので何かありましたら事前にコメント欄によろしくお願いいたします。配送は折りたたんでお送りします。また仕事の関係で出張が多いため、遅れることがあることをご了承ください。値下げはご遠慮ください。

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