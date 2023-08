おすすめネット ディズニースタンスミス adidas 24.5cm サイズ: スニーカー

新品未使用

【商品詳細】

キュートかつワイルド。それが、求めるバイブス。このアディダス スタンスミスならその両方が手に入る。『バンビ』を描いてディズニー映画で初めてクレジットに名前が載った女性イラストレーターの名誉を讃えて、そのノスタルジックな世界観をスニーカーで再現。ヒールタブやシュータンにあしらったバンビの斑点やファーが、繊細なタッチをプラス。あの有名なキャラクターをデザインしたキーチェーンが、清潔感のある真っ白なアッパーに映える。

アッパーにはリサイクル素材を50%以上採用するなど、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした製品。

・シューレースクロージャー

・合成皮革アッパー

・テキスタイルライニング

・ラバーアウトソール

・(C)Disney

・アッパーにはリサイクル素材を50%以上使用

・Brand:オリジナルス

・Category:シューズ・靴

・商品番号:GZ6251

・色:フットウェアホワイト/ワンダーモーブ/コアブラック

生産国:Vietnam

・モデル:LWW90

・コレクション:ディズニー スタンスミス バンビ

・シューズの高さ:ローカット

【商品の購入にあたっての注意事項】

※シューズの製造過程で、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございます。

激レア完売 grounds MOOPIE MARY JANE 24cm



NIKE エアマックス270 トリプルブラック

靴

通勤通学

スポーツ

カジュアル

ランニング

メンズ

レディース

かわいい

かっこいい

カッコいい

おしゃれ

オシャレ

シンプル

オシャレ

ホワイト

Disney

stansmith

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド アディダスオリジナルス 商品の状態 新品、未使用

新品未使用adidasOriginals アディダスオリジナルスディズニー スタンスミス[STAN SMITH]サイズ: 24.5cm GZ625122.5~25cmも出品しています。【商品詳細】キュートかつワイルド。それが、求めるバイブス。このアディダス スタンスミスならその両方が手に入る。『バンビ』を描いてディズニー映画で初めてクレジットに名前が載った女性イラストレーターの名誉を讃えて、そのノスタルジックな世界観をスニーカーで再現。ヒールタブやシュータンにあしらったバンビの斑点やファーが、繊細なタッチをプラス。あの有名なキャラクターをデザインしたキーチェーンが、清潔感のある真っ白なアッパーに映える。アッパーにはリサイクル素材を50%以上採用するなど、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした製品。・シューレースクロージャー・合成皮革アッパー・テキスタイルライニング・ラバーアウトソール・(C)Disney・アッパーにはリサイクル素材を50%以上使用・Brand:オリジナルス・Category:シューズ・靴・商品番号:GZ6251・色:フットウェアホワイト/ワンダーモーブ/コアブラック生産国:Vietnam・モデル:LWW90・コレクション:ディズニー スタンスミス バンビ・シューズの高さ:ローカット【商品の購入にあたっての注意事項】※シューズの製造過程で、接着剤の付着や縫製のズレ・歪みがある場合がございます。靴通勤通学スポーツカジュアルランニングメンズレディースかわいいかっこいいカッコいいおしゃれオシャレシンプルオシャレホワイトDisneystansmith

