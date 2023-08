他にもDSQUARED2の服を出品しております。下のタグをタップして是非ご覧ください!

PRADA パーカー プラダ

#dsq2_HIRO

新品未使用タグ付き、確実正規品です。

ディースクエアード2 ロゴ オーバーサイズフーディー

オーバーサイズなシルエットと胸元の大胆なロゴが非常にかっこいいです!

サイズ:M(日本サイズM~L、下記参照)

右ポケットとわき部分に汚れが少しあります。着用は1回です。

肩幅61cm

身幅59cm

着丈67cm

※素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください。

同モデルのXSサイズも出品しております!

カラー:グレー、ダークグレー

即購入OKです!

ディースクエアード2

Tシャツ スウェット トレーナー パーカー フーディー ロンT アイコン icon デニムジャケット ニット セーター カーディガン シャツ

カラー···グレー

袖丈···長袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー

素材···パイル

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

