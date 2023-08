80s キャントン 550-07 ストレートデニムです。

CANTON は1899年創業の”CANTON COTTON MILLS”というデニムメーカーから生地を輸入し日本初のジーパンの製造がスタート。

550-07は、リーバイスの50年代のXXを意識し、クランチデニムと称するゴワゴワ感を前面に押し出したデニムを使ったXXタイプのジーンズです。

デザイン・配色・素材感 などセンスを感じる一品です。

・CANTON独自技術で開発し作り上げた強靭なDENIM素材。

・シンプルで飽きのこないストレートシルエット。

・鹿革パッチ

・両面CANTONの刺繍入りレーヨン製タブ

・セルビッチ:ピンク耳

・ボタンフライ

・ノーウォッシュ

・オフセットセンターループ

・隠しリベット

・フロントボタン横:Vステッチ

・ウエスト:上シングル下チェーンステッチ

・裾:チェーンステッチ

・バックポケット裏:シングルステッチ

・コインポケット裏 :シングルステッチ&セルビッチ

made in JAPAN 日本製

【size】

W36 L34 (実測値から XL 相当)

平置き(素人採寸)多少の誤差は御了承ください。

実測値

ウエスト 44cm

股下 86cm

股上 30cm

裾幅 24cm

多少の誤差はお許しください。

【material】

COTTON 100%

【color】

デニムブルー

【condition】

非常に状態の良いデニムです。

左おしり下に小さい穴あり。

10枚目参照

神経質な方はご遠慮下さい。

高級 人気 商品です。

お探しの方いかがですか。

#ブーツカット

#アメカジ

#ジーンズ

#ジーパン

丈···フルレングス

デニム加工···なし

股上···レギュラー

シルエット···ストレート

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド キャントン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

