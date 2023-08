Nike WMNS Air Force 1 Up Step

ウィメンズ エア フォース 1 アップステップ

偏光 グリーン 黄緑 玉虫色

一度も着用していない未使用の美品です。

公式商品説明

「 進化を遂げたウィメンズ エア フォース 1 アップステップは、つねに注目の的だ。

淡いエメラルドのカラーは磨き上げる前のダイヤモンドのように鈍く光り、玉虫色のシュータンタグがミステリアスな雰囲気を醸し出す。

マットな質感の滑らかなシューレースデュブレが、シューズをメタリックに仕上げる。

やや高めのソールを備えながらも、NikeのDNAを忠実に受け継いだクラシックなデザイン。」

メインカラー···グリーン

人気モデル···NIKE エアフォース1

●サイズ:タグ表記 25.5cm

●状態:

新品未使用品ですが靴箱はありません。

目視では目立つ傷や汚れはありませんが、箱無しで保管していましたので微細な傷や汚れはあるかと思います。

その為、細かい傷や汚れなどが気になる方のご購入は御遠慮ください。

中古品ということを御理解ください。

●その他、注意事項:

配送時はショッパー袋(紙orビニール)に入れて郵送予定です。

その他のご希望などがあれば、送料や梱包方法含め要検討・要相談とさせて頂きますので一度コメントよりご連絡くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ 25.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

