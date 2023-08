沢山の商品の中から見ていただきありがとうございます!

CELINE セリーヌ ベルト 90cm

ベルト在庫多数ございますので✨

他の商品も是非ご覧ください(^^)

#タヌちゃんのベルトShop

○アイテム

ベルト バックル

ロゴ金具 サントス

マストライン

ジュエリーのようやカルティエ独特の美しいラインと輝きです。ドレスアップだけでなく、カジュアルコーディネートに取り入れても上品さ、高級感がでるかと思います。

【付属品】なし

【対象】ユニセックス

メンズ レディース

【状態】

目立った傷や汚れはなくまだまだ気持ちよくお使いいただけます!!

【サイズ】

ウエスト:FREE〜118cm

(ベルトはハサミで切って調節できるのでFREEと記載しております!)

全長:128cm

ベルトの太さ:3cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○カラー

ベルト ブラック 黒

バックル ゴールド 金

機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。

○素材

レザー 革

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

こちらは大手ブランドショップで購入している正規品になります!!

ベルトは社外品の新品に換装済みです

☆☆お願い☆☆

値下げ希望の方は具体的な金額をご提示ください

特にあわせ買いをしていただける場合は

商品単価に応じて融通を利かせられるように頑張ります(*^^*)

※いいねをして待っていても値段はほぼ変わりません

予算外の人はすぐに交渉してくださると

こちらとしても対応しやすいです♪

※注意※

あまりにも失礼なコメント、値下げ交渉は、コメント削除、そしてブロックさせていただく場合がございます。

こちらも一人の人間なので気持ちの良い取引お待ちしております!

☆☆☆☆☆☆☆

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします

No. 7010-0057

カラー···ブラック

カラー···ゴールド

商品の情報 ブランド カルティエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

