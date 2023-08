☆シリアルNo.は希少な一桁♪

RAY-BAN×TAKUYA KIMURA

チタン製アビエーター

リミテッドエディション 限定品

2021年4月24日抽選に当選し、レイバンストア渋谷店にて購入いたしました♬

☆新品未使用☆

☆コラボレーションを記念とするリミテッドエディションとして木村拓哉さんが選択したのは、自身の愛用スタイルであり、原点でもあるアイコニックなモデル『アビエーター』

このリミテッドエディションは日本の職人さんが手掛けるチタン製で、日本限定モデル♪

☆木村拓哉さんのコメント

『今回、 Ray-Banとのコラボレーションが形になってお届けできることに、 とてもわくわくしています。 』

『僕にとってRay-Banとの出会いは、 10代の頃に見た映画“トップガン”のトム・クルーズが掛けていたティアドロップ型のアビエーターで、 その姿に憧れて以来ずっと愛用しています。

初のコラボレーションには思い入れのあるアビエーターを指名して、 日本製のチタンフレームとレンズのカラーを選びました。

紫外線に反応するライトカラーの調光レンズなので室内でも屋外でもいろんな場面で、 スタイルを表現するファッションアイテムとして使ってもらいたいです。 』

☆リミテッドエディションのアビエーターは、 日本の職人技を駆使したチタン製のフレームに、 ライトブルーのレイバンオリジナル調光レンズ「エヴォルブ」を組み合わせたのがブラボーポイント(^_^)v

☆限定200本のフレームにはシリアルナンバーが入り、 木村拓哉さんの手書きイニシャルがテンプルエンドに刻印。

シリアルナンバーはプライバシー保護に配慮し、画像ではNo.00末尾の一桁を分からないようにしました。

☆ リミテッドエディションは、 「RAY-BAN X TAKUYA KIMURA」のコラボレーションロゴが入ったスペシャルボックスに、 オリジナルケース、 クリーニングキット、 シリアルナンバー入り限定証明カード、メガネ拭き、取扱説明書がセットになった特別仕様です☆

よろしくお願い致します(^_^)

商品の情報 ブランド レイバン 商品の状態 新品、未使用

