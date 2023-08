patagonia 00’s fleece sweatshirt

size: L

170/58でゆったりとしたサイズ感。身幅が広いためアウター感覚で着画しておりました。

詳しいサイズが知りたい方はご連絡お願いします。

カラー···グリーン

袖丈···長袖

柄・デザイン···無地

素材···ボア

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

