新品本物 【限定】SAPEurサプール LOCALS JKT ロッドマンコーチジャケット ナイロンジャケット

●商品名

SAPEur (サプール)

LOCALS JKT

ロッドマンコーチジャケット

●サイズ

タグ表記 :XL

あまりむやみに広げたくないので実寸を計測して下さい等の質問は控えて下さい。

●色

ブラック

●状態:

新品です。

※撮影の為、開封しました。

画像で判断頂き、ご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

なるべくわかりやすく画像をたくさん掲載しておりますので本物ですか?

等の質問は御遠慮下さいませ。

SAPEur オンラインで購入しました。

タグ・保存袋 全てを付属し発送致します。

2023年に発売し限定生産品で秒で完売したモデルです!

オーバーサイズで着て頂いてもモタつきの少ないシルエットです。

今シーズンは【LOVE FOR LOCALS】を掲げ

SAPEurの新たなシーズンが到来。

胸元にはワークテイストあふれるワッペンを配置

ワーク、スケート、サーフなどあらゆるシーン、スタイルに

オールシーズンで使い勝手のいいコーチジャケット。

肩ひじ張らずに楽しめるさらりとした着心地の一着です。

一般的なナイロンコーチジャケットとは一線を画す

コットンライクな質感でコーディネートの幅が広がります。

今後、プレ値が上昇し入手困難になると思われますので付属品が揃った確実な正規品を探されていた方に是非!

多少のお値段交渉は承ります。

カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

