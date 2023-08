大人も着やすいシンプルファッション 花井祐介　Juxtapoz giclee print ポスター

花井祐介のJuxtapozポスターです。

商品名

BNG Mondo デューン ポスター

Yusuke Hanai "Get Together and We Could Go Higher" Print

ジグレーですがかなり良い仕上がりだと思います。

限定販売時に直接購入後、紙管に入れて保管していました。(購入時のメールを個人情報マスキングの上写真にしましたのでご確認ください)

1枚目の写真は別に買って額装した物の写真ですので、イメージとご理解ください。販売するのは未額装のポスター1枚のみです。(写真2枚目)

紙に包まれ巻いた状態ですが、これは発送時の梱包状態のままです。

発送時は、水濡れ防止のため紙管自身をビニール袋に入れるなどして発送します。

完璧を求める方、細かいことを気になさる方はご遠慮ください

あくまでも個人の不用品処分とご理解の上、よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

花井祐介のJuxtapozポスターです。商品名 Yusuke Hanai "Get Together and We Could Go Higher" Printジグレーですがかなり良い仕上がりだと思います。限定販売時に直接購入後、紙管に入れて保管していました。(購入時のメールを個人情報マスキングの上写真にしましたのでご確認ください)1枚目の写真は別に買って額装した物の写真ですので、イメージとご理解ください。販売するのは未額装のポスター1枚のみです。(写真2枚目)紙に包まれ巻いた状態ですが、これは発送時の梱包状態のままです。発送時は、水濡れ防止のため紙管自身をビニール袋に入れるなどして発送します。完璧を求める方、細かいことを気になさる方はご遠慮くださいあくまでも個人の不用品処分とご理解の上、よろしくお願いします。#花井祐介#banksy #kaws #kyne #Hebrubrantley 花井祐介 #backsideworks #小畑多丘 #長場雄 #yu nagaba #シルクスクリーン #ポスター

