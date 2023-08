魅了 コムデギャルソン コムコム 転写プリントブラウス プルオーバー シャツ/ブラウス(半袖/袖なし)

[ブランド]

[アイテム詳細]

コムコムのブラウス。

レースの転写プリント柄。

背面にジップのついたプルオーバー型です。

サイズ表記:M

肩幅41.5

袖丈39

身幅50

着丈53

[色]

白 ホワイト × ピンク

[素材]

綿 100%

[状態]

目立った傷や汚れはみられません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コムデギャルソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[ブランド]COMME des GARCONS COMME des GARCONSコムデギャルソンコムデギャルソン[アイテム詳細]コムコムのブラウス。レースの転写プリント柄。背面にジップのついたプルオーバー型です。サイズ表記:M肩幅41.5袖丈39身幅50着丈53[色]白 ホワイト × ピンク[素材]綿 100%[状態]目立った傷や汚れはみられません。↓↓↓出品中の全商品はこちら↓↓↓#TMSTORE65653ブランドやカテゴリ絞り込み検索と併用してご覧下さいませ。※よくあるコメントへの答えと購入時の注意事項をプロフィールに記載しています。お互いの時間節約、トラブル回避のために必ずご一読下さい。

