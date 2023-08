ご観覧いただき、ありがとうございます^ ^

フォロー割致しております♪

フォロワー様には

2000円〜3999円→200円引き

4000円〜5999円→300円引き

6000円以上→500円引き

させて頂いております。

※必ずご購入前に「フォロー割希望」とコメント欄に書き込み下さい。

もちろんコメント無し即購入も大歓迎です。

他の出品商品も多数ございますので是非ご観覧下さい。

・全アイテム

#古着屋モリンコ

・ジャンル別

#古着屋モリンコ_シャツ

●ブランド:Ralph Lauren

●ポイント

Ralph Lauren ラルフローレン シャツ L ビッグサイズ

●素材

綿 100%

●サイズ表記:L

●実寸サイズ(平置き)

着丈85㎝/肩幅54㎝/身幅69㎝/袖丈28.5㎝

※素人採寸になりますので、多少の誤差はございます。

●カラー(デザイン):群青

●状態

目立つ傷汚れはございません。

※古着特有の使用感など、素人の目線になりますので細かい部分での見落としがある場合もございます。ご理解の上ご購入下さい。

●発送

ご購入後、24時間以内に発送致します!

※トラブル回避の為にも、ご不明な点がございましたらコメント欄にてお気軽にご質問下さい。

他の出品商品も多数ございますので是非ご観覧下さい。

・全アイテム

#古着屋モリンコ

・ジャンル別

#古着屋モリンコ_シャツ

23-12

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

