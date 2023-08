ご覧頂き、有り難う御座います。

【完売品】FR2 So,I would just say,WHATEVER



他にもdsquared2 を出品しておりますので、見ていただければ嬉しいです。

#dsquared2_bluetomato

新品、未使用品

【ブランド】 ディースクエアード

【サイズ】 M

採寸しておりますので、下記をご覧ください

【生産国】 イタリア製

【付属品】 タグ

◆素人採寸

肩幅44.5

身幅53.5

袖丈19

着丈70

※素人採寸のため数センチの誤差はご了承願います

未使用品ですが、個人保管品とご理解いただきますよう宜しくお願いいたします。

ディースク

ディースクエアード

デニム

スニーカー

キャップ

ジーンズ

ディースク

d2

diesel

ディーゼル

balr

BLACK

RED

レッド

新品

未使用

カラー···ホワイト White

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ディースクエアード 商品の状態 新品、未使用

