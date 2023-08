超特価激安 vans knuskool 27センチ スニーカー

ABCマートで購入しましたが、思ってたのと違うので出品します。紐通して部屋で試着したくらいです。気にならない方いかがでしょうか?

JULIUS ユリウス カバードスニーカー

神経質な方は購入しないでください。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バンズ 商品の状態 未使用に近い

