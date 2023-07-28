若者の大愛商品 【希少デザイン】Salvatore Ferragamo ガンチーニ　ショルダー ショルダーバッグ

○ご覧いただきありがとうございます。

美品☆Chloe トートバッグ エデン

即購入OKです！

【最高級】ドンナエリッサ donna elissa クロコダイル バッグ

出品時の期間限定でフォロー割

eimy エイミーイストワール ショルダーバッグ&ポーチ ホワイトとピンク



新品 メゾンマルジェラ 5AC 2Way バケットバッグ ショルダーバッグ 白

【10%OFF】

✨美品✨J&M DAVIDSON リップスティック シルバー スタッズ レザー



✨美品✨ココセリュックスゴールド クロコ型押 ショルダーバッグ レザー A4可

実施中！ですので是非コメント欄からよろしくお願いいたします。

新品 クロコダイルピンクと本革黒丸いＬ型ファスナーポシェットショルダー



エルメスHERMESアリーポシェット肩がけ 値下げ

○ブランド等

新品 トフアンドロードストーン 2way リフト リザード ショルダー

サルヴァトーレフェラガモ

ルイヴィトン マルリーバンドリエール モノグラム ショルダーバッグ



トクコプルミエヴォル TOKUKO 1er VOL 2Way ハンドバッグ 紺

○カラー

【超希少】フルラ FURLA ワンショルダーバッグ トートバッグ クロコ 赤

ホワイト 白色

美品✨オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック 2way レザー 赤



PRADA/プラダ フリル ラム レザー チャームロゴ ワンショルダーバッグ

○サイズ

mama様専用⭐︎美品⭐︎ロンシャン ルフローネ

縦約26

Dr.Martens ドクターマーチン ショルダーバッグ イギリス製 レザー

横約27

カンミ kanmi 小分けに収納♪「itsu mono ふたごがま口ポシェット」

マチ約9

B5可‼️美品✨️TORY BURCH レザー 3WAY バッグパック 黒

ショルダー約76

Paul Smithショルダーバッグ ポールスミスバッグ



m1930 シャネル マトラッセ コットン チェーン ショルダーバッグ

ガンチーニ部分にフラップポケット、さらに内部にジップポケット付きです

LOUIS VUITTON トレヴィ PM



kate spade ブラック ショルダーバッグ

○状態

★Mihoho様専用【難あり】LOUIS VUITTON ナイル

多少の縁等に擦れなどの使用感はありますが、大きなダメージはなく状態は良い方だと思います

BAOBAO ISSEY MIYAKE ブロッキー ショルダーバッグ



MIUMIU♢ミュウミュウ 美品ショルダーバッグ・保存袋付き 国内直営店購入

○商品説明

極美品✨グッチ ワンショルダー GGカンデンスキー キャンバス レザー

イタリア製のフェラガモのレザーショルダーバッグです

1105様専用



ジルサンダー クレセント ショルダーバック

ショルダーが長いのでハンドバッグよりは肩掛けや斜め掛け向きです

ルイヴィトン ショルダーストラップ ノワール 調節可能 アンプラントレザー



【未使用】VALENTINO GARAVANI ショルダーバッグ V RING

ホワイトボディにゴールド、金色のガンチーニがアクセントとなっています

DANSE LENTE ダンスレンテ ミニジョニーバッグ ショルダー



FREITAGのショルダーバッグMASIKURA

ドレススタイルや結婚式などにもお使いいただけます

GUCCI グッチ GGマーモント ショルダーバッグ



SALE ポーター ショルダーバック

大手リユースショップで購入したものになります

美品希少 プラダ カメラバッグ ポシェット ショルダーバッグ 斜めがけ



新品未使用品✨ コーチ タビー 3way ショルダーバッグ レザー イエロー

#本革

4C256/MCM/ショルダーバッグ/巾着/ビセトス/ブラック

○他にも #westwill

✨美品✨トリーバーチ ショルダーバッグ キルティング チェーン レザー ブラック

にてハイブランド、ストリートブランド、古着等を多数出品していますので、よろしくお願いいたします

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○ご覧いただきありがとうございます。 即購入OKです！ 出品時の期間限定でフォロー割 【10%OFF】実施中！ですので是非コメント欄からよろしくお願いいたします。○ブランド等 サルヴァトーレフェラガモ○カラー ホワイト 白色 ○サイズ 縦約26 横約27 マチ約9 ショルダー約76 ガンチーニ部分にフラップポケット、さらに内部にジップポケット付きです○状態 多少の縁等に擦れなどの使用感はありますが、大きなダメージはなく状態は良い方だと思います○商品説明 イタリア製のフェラガモのレザーショルダーバッグです ショルダーが長いのでハンドバッグよりは肩掛けや斜め掛け向きです ホワイトボディにゴールド、金色のガンチーニがアクセントとなっています ドレススタイルや結婚式などにもお使いいただけます 大手リユースショップで購入したものになります #本革○他にも #westwillにてハイブランド、ストリートブランド、古着等を多数出品していますので、よろしくお願いいたします

商品の情報 ブランド サルヴァトーレフェラガモ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【COACH】コーチ レザー ショルダーバッグ フリンジチャーム ターンロック★美品 セリーヌ 小さいバッグ ゴールド金具 マカダム ポシェット レザーロンシャン LONGCHAMP ショルダーバッグ【新品未使用、保管】JRAチャーム&タグあり、オーストリッチ、ショルダーバッグとても綺麗 ボッテガヴェネタ 編み込み ショルダーバッグサマンサベガ ショルダーバックマイケルコースGREENWICH コンバーチブル ショルダーサンローラン バック ダッフルザネラート ポスティーナM 本革 グレー未使用級 バーバリー ショルダーバッグ ノバチェック シャドーホース ホースロゴ