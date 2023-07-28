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若者の大愛商品 【希少デザイン】Salvatore Ferragamo ガンチーニ　ショルダー ショルダーバッグ

商品の説明

○ご覧いただきありがとうございます。
美品☆Chloe トートバッグ エデン
　　即購入OKです！
【最高級】ドンナエリッサ　donna elissa クロコダイル　バッグ
　　出品時の期間限定でフォロー割
eimy エイミーイストワール　ショルダーバッグ&ポーチ　ホワイトとピンク
　　
新品 メゾンマルジェラ 5AC 2Way バケットバッグ ショルダーバッグ 白
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✨美品✨J&M DAVIDSON リップスティック シルバー スタッズ レザー

✨美品✨ココセリュックスゴールド クロコ型押 ショルダーバッグ レザー A4可
実施中！ですので是非コメント欄からよろしくお願いいたします。
新品　クロコダイルピンクと本革黒丸いＬ型ファスナーポシェットショルダー

エルメスHERMESアリーポシェット肩がけ　値下げ
○ブランド等
新品　トフアンドロードストーン　2way リフト　リザード　ショルダー
サルヴァトーレフェラガモ
ルイヴィトン　マルリーバンドリエール　モノグラム　ショルダーバッグ

トクコプルミエヴォル TOKUKO 1er VOL 2Way ハンドバッグ 紺
○カラー
【超希少】フルラ　FURLA ワンショルダーバッグ　トートバッグ　クロコ　赤
ホワイト　白色
美品✨オールドコーチ ショルダーバッグ ターンロック 2way レザー 赤
　
PRADA/プラダ フリル ラム レザー チャームロゴ ワンショルダーバッグ
○サイズ
mama様専用⭐︎美品⭐︎ロンシャン　ルフローネ
　縦約26
Dr.Martens ドクターマーチン ショルダーバッグ　イギリス製　レザー
　横約27
カンミ kanmi 小分けに収納♪「itsu mono ふたごがま口ポシェット」
　マチ約9
B5可‼️美品✨️TORY BURCH レザー 3WAY バッグパック 黒
ショルダー約76
Paul Smithショルダーバッグ　ポールスミスバッグ

m1930 シャネル マトラッセ コットン チェーン ショルダーバッグ
ガンチーニ部分にフラップポケット、さらに内部にジップポケット付きです
LOUIS VUITTON トレヴィ PM

kate spade ブラック ショルダーバッグ
○状態
★Mihoho様専用【難あり】LOUIS VUITTON　ナイル
多少の縁等に擦れなどの使用感はありますが、大きなダメージはなく状態は良い方だと思います
BAOBAO ISSEY MIYAKE ブロッキー　ショルダーバッグ

MIUMIU♢ミュウミュウ　美品ショルダーバッグ・保存袋付き　国内直営店購入
○商品説明
極美品✨グッチ ワンショルダー GGカンデンスキー キャンバス　レザー
　イタリア製のフェラガモのレザーショルダーバッグです
1105様専用

ジルサンダー　クレセント　ショルダーバック
　ショルダーが長いのでハンドバッグよりは肩掛けや斜め掛け向きです
ルイヴィトン ショルダーストラップ ノワール 調節可能 アンプラントレザー

【未使用】VALENTINO GARAVANI ショルダーバッグ V RING
　ホワイトボディにゴールド、金色のガンチーニがアクセントとなっています
DANSE LENTE ダンスレンテ　ミニジョニーバッグ　ショルダー
　
FREITAGのショルダーバッグMASIKURA
　ドレススタイルや結婚式などにもお使いいただけます
GUCCI グッチ GGマーモント ショルダーバッグ

SALE　ポーター　ショルダーバック
　大手リユースショップで購入したものになります
美品希少 プラダ カメラバッグ ポシェット ショルダーバッグ 斜めがけ

新品未使用品✨ コーチ タビー 3way ショルダーバッグ レザー イエロー
　#本革
4C256/MCM/ショルダーバッグ/巾着/ビセトス/ブラック
○他にも #westwill
✨美品✨トリーバーチ　ショルダーバッグ　キルティング　チェーン　レザー　ブラック
にてハイブランド、ストリートブランド、古着等を多数出品していますので、よろしくお願いいたします

【COACH】コーチ レザー ショルダーバッグ フリンジチャーム ターンロック

商品の情報

ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態目立った傷や汚れなし

★美品　セリーヌ　小さいバッグ　ゴールド金具　マカダム　ポシェット　レザー

ロンシャン LONGCHAMP ショルダーバッグ

【新品未使用、保管】JRAチャーム&タグあり、オーストリッチ、ショルダーバッグ

とても綺麗　ボッテガヴェネタ　編み込み　ショルダーバッグ

サマンサベガ ショルダーバック

マイケルコースGREENWICH コンバーチブル ショルダー

サンローラン　バック　ダッフル

ザネラート ポスティーナM 本革 グレー

未使用級　バーバリー　ショルダーバッグ　ノバチェック　シャドーホース　ホースロゴ
○ご覧いただきありがとうございます。　　即購入OKです！　　出品時の期間限定でフォロー割　　　　【10%OFF】実施中！ですので是非コメント欄からよろしくお願いいたします。○ブランド等 サルヴァトーレフェラガモ○カラー ホワイト　白色　○サイズ　縦約26　横約27　マチ約9 ショルダー約76 ガンチーニ部分にフラップポケット、さらに内部にジップポケット付きです○状態 多少の縁等に擦れなどの使用感はありますが、大きなダメージはなく状態は良い方だと思います○商品説明　イタリア製のフェラガモのレザーショルダーバッグです　ショルダーが長いのでハンドバッグよりは肩掛けや斜め掛け向きです　ホワイトボディにゴールド、金色のガンチーニがアクセントとなっています　　ドレススタイルや結婚式などにもお使いいただけます　大手リユースショップで購入したものになります　#本革○他にも #westwillにてハイブランド、ストリートブランド、古着等を多数出品していますので、よろしくお願いいたします

商品の情報

ブランドサルヴァトーレフェラガモ
商品の状態目立った傷や汚れなし

若者の大愛商品 【希少デザイン】Salvatore Ferragamo ガンチーニ　ショルダー ショルダーバッグ

4分钟前

若者の大愛商品 【希少デザイン】Salvatore Ferragamo ガンチーニ　ショルダー ショルダーバッグ

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Salvatore Ferragamo　ガンチーニ　ショルダーバッグ

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フェラガモ ショルダーバッグ/クロスボディ バッグ メンズ

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SALVATORE FERRAGAMO フェラガモ ショルダーバッグ 22 0024 GANCINI

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Salvatore Ferragamo ガンチーニ ショルダーバッグ ピンク | 【公式

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