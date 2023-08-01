有名な高級ブランド 本場筑前博多織　正絹　紺　献上柄　オールシーズン　未仕立て品　八寸名古屋帯２３ 着物

・お仕立て代(¥5,000) 込み

訪問着 正絹 美品 金彩

松葉仕立て→残布あり

色無地 あずき色

仕立てあがりの長さ→370cm

専用帯58 211 418 902 983 五本セット●高級 正絹 唐織 夏帯

・小袋帯(黒：大独甲柄)

訪問着 一つ紋 刺繍 汕頭 波 花絵巻 150cm前後

¥32,500

未使用品 掛下帯 白色 純白 化繊 白無垢 打掛



【本真綿手織紬】本場のきもの しつけ糸有



No.26 〜更紗金魚〜 ガラスの帯留め



厳選◆暈し染め小紋色無地◆齊藤三才◆丹後ちりめん◆ロング◆裄65.5丈165



値下げ交渉ＯＫ！Ｓ寸 極上ちりめん地 白黒 小紋 正絹 Ｌ１２３



129 螺鈿 付け下げ 着物 正絹 しつけ糸 袷 広衿

■□ 商品価格について

【訪問着】辻が花調 汚れ有

帯を製造するにあたっての原材料(糸)→価格高騰のため、価格設定を致しました。できる限りお値打ち価格で出品しております。

色無地着物 紗紬 未使用 トールサイズ



紅型浴衣・麻帯・帯締めセット



正絹 絽 小紋 葵の図



◆おふく◆八寸名古屋帯 着物



夏用 着物 小紋



アンティーク 正絹 広衿 袷 格子に花草織文 身丈148センチ 裄62センチ



帯締め 「江戸組紐 中村正」 鎌倉組矢羽根 二十玉 手組み 単衣・夏 5002

■□ 商品詳細

正装袋帯 断捨離

・八寸名古屋帯

【上品】●すくい織袋帯●お太鼓柄●幾何学模様●

・正絹(100%)

LL寸正絹【極上逸品】作家物 蒔絵金彩【手描き友禅染め】訪問着袷 t850

・献上柄【紺】

大島紬 龍郷模様の小紋と羽織 アンサンブル 着物

・現品限り

ZY427 絽塩瀬 名古屋帯 夏帯 手描き 正絹 未使用品 名品

＜長さ＞ 約 490cm

●トゥントゥク様専用● 高級草履 低反発 ラフィア×博多織

＜幅＞ 約 30.5cm

螺鈿細工と金彩の付け下げ 着物



[色無地]美品 正絹 小花尽くし地紋 青灰色 一つ紋 丸に九枚笹 袷 着物



【D172】女物 着物 菊 牡丹 白 黄色 橙色 大衆演劇 衣装 和装



新品 西陣織九寸名古屋帯 弥栄織物謹製【綿芯御仕立付】⑩



卒業袴 袴 レース着物 卒業式 卒業袴セット 5点セット 袴セット レース着物



裄67.5cm 青緑地に鶴や花々訪問着セット 正絹 袷 着物・帯・帯締め・帯揚げ



銀通し 正絹 洒落袋帯 丸に街並み風景

■□ 商品状態

未使用 正絹 袋帯 西陣織物 となみ 振袖 成人式

こちらは未仕立て品となっておりますので仕立て(手縫い：¥5,000)をご希望の方は購入される前にコメントいただけると助かります。

スワトウ刺繍のくすみオレンジ色の訪問着 着物



ひなや謹製 訪問着用 西陣織袋帯 金茶 金糸 組紐織 F5463 新品 Lサイズ



(1215) ❃ 訪問着 (正絹) ❃ 黒地の蝋タタキ染 落款有



訪問着 刺繍 花丸宝尽くし 松竹梅 暈し染め 金彩 mop1076



V1257 ●高級 正絹 六通 袋帯



志ま亀塩瀬手描き名古屋帯



のり様専用 八重山 ミンサー織 半巾帯

■□ お仕立て方法

アンティーク着物④ 縮緬 乱菊 リサイクル 小物作り 吊し飾り

松葉仕立てまたは開き仕立ての2種類になります。

kf-367 たんころりん様専用 粋 絽 京友禅 正絹 訪問着 ガード加工済



黒留袖 No.CA-1585-Sサイズ



Y-955 結城紬 ◆ 単衣 花唐草文様 背伏せ付き 生成色



専用帯376 ●高級 正絹 相良 金駒刺繍 袋帯 総刺繍



裄67.5cm 美しい地色に花々吉祥文様訪問着セット 正絹 袷 綸子 四点セット



特選 訪問着 着物 中古 野口真造 紋付 刺繍 S きもの北條 A829-10



【R-02】袷 琉球絣 小柄な方 小紋 送料込み

■□ 発送方法

正絹真綿紬地全通しゃれ袋帯 No.0590

発送はゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)になります。

専用帯67 ●高級 正絹 本場筑前博多織 全通 松葉仕立て 名古屋帯

折りジワがつかないよう軽く三つ折りにして発送致します。(仕立て屋さんに確認済み)

袋帯 正絹 桜花柄 訪問着 振袖 礼装 結婚式



本場結城紬☆☆御値引き販売中☆☆



草履 新品



3k660 袋帯 絹 夏帯 夏物 絽 グレー 花柄 和装 着物



No.52 総刺繍訪問着 [蘇州刺繍正絹] 未使用 未仕立て



訪問着 琳派色紙に短冊 手描き 京友禅 袷 着物 お茶席 未使用 高級 本物



椿⭐️様ご確認用【新品】洗える着物選べるコーディネート

■□ お問い合わせ

吉新織物 小千谷縮 ストライプ 身丈166.5㎝ 裄丈68.5cm 証紙付 美品

商品について気になることがあればお気軽にコメントして下さい。

織りの宝石～八重山上布～ 【手織り・草木染】 貴重な長尺３９８㎝ 美品の名古屋帯



本場結城紬 重要無形文化財 色無地 灰青 鈴乃屋扱い m-3s1443



RK-020 付下げ 地模様市松柄 正絹 しつけ糸 袷 広衿 着物

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

・お仕立て代(¥5,000) 込み 松葉仕立て→残布あり仕立てあがりの長さ→370cm・小袋帯(黒：大独甲柄) ¥32,500■□ 商品価格について帯を製造するにあたっての原材料(糸)→価格高騰のため、価格設定を致しました。できる限りお値打ち価格で出品しております。■□ 商品詳細 ・八寸名古屋帯 ・正絹(100%) ・献上柄【紺】 ・現品限り ＜長さ＞ 約 490cm ＜幅＞ 約 30.5cm■□ 商品状態こちらは未仕立て品となっておりますので仕立て(手縫い：¥5,000)をご希望の方は購入される前にコメントいただけると助かります。■□ お仕立て方法松葉仕立てまたは開き仕立ての2種類になります。■□ 発送方法発送はゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)になります。折りジワがつかないよう軽く三つ折りにして発送致します。(仕立て屋さんに確認済み)■□ お問い合わせ商品について気になることがあればお気軽にコメントして下さい。#八寸名古屋帯 #正絹 #全通 #新品 #浴衣 #着物 #金証紙 #博多織 #博多帯 #紺 #献上柄 #未仕立て #本場筑前博多織 #ゆかた #和装 #博多 #帯 #新品未使用品 #平地 #オールシーズン #レディース #着物女子

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

綴じ糸付き 未使用美品♡ 礼装用 正絹 袋帯 24金箔 九百錦 しょう美