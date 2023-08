売上実績NO.1 And Couture(アンドクチュール)ウエストリブ配色ステッチワンピース ロングワンピース

今季の新作です!

用事のため、短時間着用レベルなので大変綺麗な状態です。

ワンサイズですがウエストが調整可能なので綺麗なシルエットで着用できます(*^^*)

商品タグとスペアボタンも同梱いたします。

【カラー】ブラック

【サイズ】フリー

【定価】税込15,950円

質問等は気軽にお尋ねください(^ ^)

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンドクチュール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アンドクチュール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

