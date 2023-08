最終値下げ ☆缶入LP☆バトル・オブ・クリーム & デレク・アンド・ザ・ドミノス☆ 洋楽

☆缶入りLP

【激レアアングラHIPHOP】Dvodie/DD7



☆BATTLE OF CREAM & DEREK AND THE DOMINOS

☆エリック・クラプトン Eric Clapton

☆POLYDOR MP 9371/72 2LP

☆商品の状態としましては、この商品にありがちな缶のわずかな凹み、スレ、汚れ等があります。

レコードの状態は良い方だと思います。

ライナーノーツは付属しますが、帯的なものはありません。

上記、ご了承の上、ご購入をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

