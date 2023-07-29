【税込】 BESTEK 全自動洗濯機 小型 洗濯機 ミニ 洗濯機 洗濯機

2020年購入。3年使用していました。

30日迄！2019★ヤマダ 4.5kg 洗濯機【YWM-T45G1】P657



東芝 電気洗濯乾燥機 TW-117X3L 洗濯11kg 乾燥7kg

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・ユーズド品です。

46 Haier 洗濯機 JW-C45D 4.5kg 2019年製

・完璧(新品同様)な品を求める方、神経質な方はトラブル回避のためご遠慮いただきますようお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

2020年購入。3年使用していました。ひと通りの動作確認問題ありません。外装きれいな方かと思います。できる限り清掃してあり素人清掃自宅保管になります・ユーズド品です。・完璧(新品同様)な品を求める方、神経質な方はトラブル回避のためご遠慮いただきますようお願いいたします。

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