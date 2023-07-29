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【税込】 BESTEK 全自動洗濯機 小型 洗濯機 ミニ 洗濯機 洗濯機

商品の説明

2020年購入。3年使用していました。
30日迄！2019★ヤマダ 4.5kg 洗濯機【YWM-T45G1】P657

東芝　電気洗濯乾燥機　TW-117X3L　洗濯11kg　乾燥7kg
ひと通りの動作確認問題ありません。
367Z TOSHIBA 洗濯機　一人暮らし　7kg 冷蔵庫　格安　小型
外装きれいな方かと思います。
★送料・設置無料★ 中古 大型洗濯機 パナソニック (No.6241)
できる限り清掃してあり
HITACHI 日立 洗濯機 小型 一人暮らし 白い約束 白 ホワイト

★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 シャープ (No.0456)
素人清掃自宅保管になります
✨高級志向✨　Hisense製　洗濯機　通常50000円→35000円
・ユーズド品です。
46 Haier 洗濯機 JW-C45D 4.5kg 2019年製
・完璧(新品同様)な品を求める方、神経質な方はトラブル回避のためご遠慮いただきますようお願いいたします。

HITACHI BD-S7400L ドラム式洗濯機

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

ファミリーにも最適 7.0kg 洗濯機 おしゃれなフタ DS17

★送料・設置無料★ 中古 中型洗濯機 東芝 (No.5097)

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✨激安価格✨ドラム式‼️乾燥機能付‼️10kg‼️2020年製✨パナソニック✨洗濯機‼️
2020年購入。3年使用していました。ひと通りの動作確認問題ありません。外装きれいな方かと思います。できる限り清掃してあり素人清掃自宅保管になります・ユーズド品です。・完璧(新品同様)な品を求める方、神経質な方はトラブル回避のためご遠慮いただきますようお願いいたします。

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

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55分钟前

【税込】 BESTEK 全自動洗濯機 小型 洗濯機 ミニ 洗濯機 洗濯機

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