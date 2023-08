ご覧いただきありがとうございます。

ブラウス・ルグリー Mサイズ 試着のみ MIHO MATSUDA



TOGA ポリエステルトリコットロングスリーブ

トリーバーチ サイズ2

新品未使用 アメリカからお取寄せ パステルボタニカル ベルテッドチュニックシャツ

胸囲48

ミナペルホネン「sometimes lucky」ブラウス38

肩幅37

ドゥロワー Drawer カットジャガード ノーカラーシャツ 38

着丈54 (素人採寸)

ヨリ リボンブラウス



【RODEO CROWNS】ツートーンカラー バックリボン付き デニムジャケット

リブは伸縮しますが、7号〜9号ぐらいの方向けかと思います。私はトップス9号ですが、少し小さめです。

Fjallraven Anorak Shirt No1 W

襟を外せば、シンプルなブラウスになります。

【極美品】ボーダーズアットバルコニー SABRINA サブリナトップス ブラウス

波瑠さんが着ていたブラウスで、一目惚れして探して買いました。

リテン liten candy Tunic Blouse-WHITE 完売品



【極美品】プラダ 三角ロゴデザイン 長袖ストライプシャツ コットン 水色 M

つけ衿はトリアセテート・ポリエステルでしっかりしていて高級感があります。袖口と裾はリブニットで伸縮ありです。

KOLOR 柄 デザインシャツ



未使用CHIGNON パッカブルウィンドブレーカー

海外の物は縫製が雑なことがあるので、胸元のところは、裂けてしまいそうだったのであらかじめ糸で補強しました。つけ襟を紐で通すのですが、そこも最初から糸が出ている感じになっていました。

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO カラー付ブラウス

着用すればわからないとは思います。

【新品タグ付】Deuxieme Classe リネンウォッシュシャツ

画像でご覧いただきご理解いただける方、宜しくお願いします。

AMERI VINTAGE 2WAY LADY BLOUSE WITH VEST



フレッドペリー ★タータンチェック 起毛素材

定価は確か6万ぐらいでした。

VivienneWestwood ツイルフロッキーオーブシャツジャケット



MM6 ドレープハイネックブラウス マルジェラジャパン

一度着用しています。

フェンディ FS6763 9BL トップス ロゴ ブラウス ブルー系



☆CHANEL シャネル ホワイトシャツ

どうぞ宜しくお願いします。

Cygne ぺプラムブラウス Marie 2



希少✨マディソンブルー バンドカラー スタンドカラー ストライプシャツ グレー

カラー···ホワイト

クラネCLANE HUGE SHIRT

袖丈···長袖

良品 HERMES スカーフ柄 シルク100% 長袖 シャツ ブラウス

柄・デザイン···無地

ネストローブ リネン キャンディ ボレロ ホワイト

素材···コットン

Y9841*メゾンスペシャル☆プリーツ☆ブラウス☆カットソー☆ベージュ☆M

季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。トリーバーチ サイズ2胸囲48肩幅37着丈54 (素人採寸)リブは伸縮しますが、7号〜9号ぐらいの方向けかと思います。私はトップス9号ですが、少し小さめです。襟を外せば、シンプルなブラウスになります。波瑠さんが着ていたブラウスで、一目惚れして探して買いました。つけ衿はトリアセテート・ポリエステルでしっかりしていて高級感があります。袖口と裾はリブニットで伸縮ありです。海外の物は縫製が雑なことがあるので、胸元のところは、裂けてしまいそうだったのであらかじめ糸で補強しました。つけ襟を紐で通すのですが、そこも最初から糸が出ている感じになっていました。着用すればわからないとは思います。画像でご覧いただきご理解いただける方、宜しくお願いします。定価は確か6万ぐらいでした。一度着用しています。どうぞ宜しくお願いします。カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、秋

商品の情報 商品のサイズ S ブランド トリーバーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

21SS Tunic With Small Flower Embroidery美品 レオナール ウールシルク タートルネック 長袖 ブラウス 花柄美品 rokh ロク Open Back Emblem Lace Blousehyke シャツ美品 NEMIKA 総柄 デザインブラウス バルーン袖 日本製45R 藍インドカディのレースフリルブラウス45rpm インディゴ カーディガン 羽織 トップス シャツ 刺繍 新品タグ付き