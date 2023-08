今冬に少数販売された冬用のダックビルキャップです。

2回街で着用しましたが似合わなかったので出品します。

汚れやほつれ、毛玉などありません。

かなりの美品だと思います。

冬だけでなく夏のテント泊にも使えますので如何でしょうか。

商品の情報 ブランド パタゴニア 商品の状態 未使用に近い

