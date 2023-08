★日本の職人技★ patagonia mars levis6 ミリタリージャケット

カラー···グレー

米軍、特殊部隊で使用されているPatagonia製、LEVEL6ゴアテックスジャケットです。

Deadstockで購入し、数回着用したのみの美品です。

特に目立つ傷や汚れはありません。

175cmでしたがいい感じに着ることが出来ました。

どちらかというともともと作りが大きめな感じなので膝上ぐらいの丈感になります。

着丈約84cm/身幅約74cm/袖丈(脇~袖先)約72cm

GORE-TEX

ゴアテックス

カラー···グレー米軍、特殊部隊で使用されているPatagonia製、LEVEL6ゴアテックスジャケットです。Deadstockで購入し、数回着用したのみの美品です。特に目立つ傷や汚れはありません。175cmでしたがいい感じに着ることが出来ました。どちらかというともともと作りが大きめな感じなので膝上ぐらいの丈感になります。着丈約84cm/身幅約74cm/袖丈(脇~袖先)約72cm

