ご覧いただきありがとうございます。

定価30,800円

カラー···ブラック

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

サイズFREE(S〜M)

身幅62.2/肩幅73.3/着丈75/袖丈49.6

※試着のみです(タグは切ってしまいました)

《撥水加工》カジュアルにもきれいめにもマッチ。スタンドカラーで品よく決まる、楽に気軽に着回せるミドル丈ブルゾン

◇2023春夏◇

ADAM ET ROPE' FEMME

【Material】

リサイクルポリエステル100%の先染めシャンブレータフタ素材。品のあるマットな表面感と、タフタ特有のシャリ味のあるタッチが特徴。撥水加工が施されており、実用性に優れた素材。

【Design】

大きなスタンドネックとテントシルエットが特徴のミドル丈ブルゾン。ヒップ下丈の安心感と、女性らしいフォルムの出るシルエットが特徴で、カジュアルにもきれいめにもマッチする優秀な一着。前を開けて着用すると大きなラペルのように見え、カジュアルな中にもきちんと感を演出できるのがポイント。裾がドロスト仕様になっており、気分やボトムとのバランスに合わせて、好みのシルエットに変化を変えられるのも魅力。

折り畳んで発送いたしますので多少のしわはご理解ください。

値下げ交渉の際はできるかできないかではなく、最初から希望金額をご提示ください。

(大幅なお値下げはできかねます。)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド アダムエロペ 商品の状態 未使用に近い

