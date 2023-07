⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#美品にて希少

#着用感あり~程よくヴィンテージ感

#複数割引(詳細は文末にて)

※新品・未着用(試着のみ)・自宅保管です。

※購入時のタグ類は、ございません。

上品な光沢感のあるオーバーサイズシルエットTシャツ

・オーバーサイズシルエット S/S T-shirt

・背中に大きなブランドロゴをプリント

・仕上げにシルケット加工を施し毛羽を抑えてハリ感を出す

・上品な光沢感

◆商品名

TATRAS タトラス

EION T-shirt

エイオン Tシャツ

MTAT23S8239-M

◆素材:コットン100%

◆原産国:日本

◆サイズ:04(L~XL相当相当)

◆カラー:BLACK ブラック

本体価格:¥22,000 税込

◆採寸(素人採寸・平置き・若干の誤差)

肩幅:53cm(マネキン:43cm)

裄丈:46cm

袖丈:22cm

着丈:72cm

身幅:62cm

裾幅:62cm

◆写真

1・2・10枚目:webより

3〜9枚目:実物

★お願い★

「目立ったキズやヨゴレ」「首回り・袖口・裾・脇下の黄ばみ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。

併せて自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

お値引き相談の際には、ご希望の金額をご提示下さると助かります。

★即購入★

大歓迎いたします。

⭐︎#複数割引(衣類)⭐︎

衣類(新品・古着の組み合せ自由)

2点お買い上げ 15%割引

3点お買い上げ 20%割引

5点お買い上げ 30%割引

8点お買い上げ 40%割引

10点以上お買い上げ 50%割引

※申し訳ありませんが、複数割引(衣類)は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

カラー...ブラック

袖丈...半袖

ネック...クルーネック

季節感...春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド タトラス 商品の状態 新品、未使用

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️#美品にて希少#着用感あり~程よくヴィンテージ感#複数割引(詳細は文末にて) ※新品・未着用(試着のみ)・自宅保管です。 ※購入時のタグ類は、ございません。上品な光沢感のあるオーバーサイズシルエットTシャツ・オーバーサイズシルエット S/S T-shirt・背中に大きなブランドロゴをプリント・仕上げにシルケット加工を施し毛羽を抑えてハリ感を出す・上品な光沢感◆商品名TATRAS タトラスEION T-shirtエイオン TシャツMTAT23S8239-M◆素材:コットン100%◆原産国:日本◆サイズ:04(L~XL相当相当)◆カラー:BLACK ブラック本体価格:¥22,000 税込◆採寸(素人採寸・平置き・若干の誤差) 肩幅:53cm(マネキン:43cm) 裄丈:46cm 袖丈:22cm 着丈:72cm 身幅:62cm 裾幅:62cm◆写真1・2・10枚目:webより3〜9枚目:実物★お願い★「目立ったキズやヨゴレ」「首回り・袖口・裾・脇下の黄ばみ」など見受けられない状態ですが、「着用に伴う毛羽立ち・キズ・ヨゴレ」など、記載に無い細かなものが見受けられる場合がございます。併せて自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。お値引き相談の際には、ご希望の金額をご提示下さると助かります。★即購入★大歓迎いたします。⭐︎#複数割引(衣類)⭐︎ 衣類(新品・古着の組み合せ自由) 2点お買い上げ 15%割引 3点お買い上げ 20%割引 5点お買い上げ 30%割引 8点お買い上げ 40%割引 10点以上お買い上げ 50%割引※申し訳ありませんが、複数割引(衣類)は、衣類のみの組み合わせに限らせて頂きます。柄・デザイン...プリント(ロゴなど)カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春、夏、秋

