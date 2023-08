オールレザーの高級感は、存在感を醸し出してくれると思います。正に、TUMI最高峰のアイテムです!

余裕の収納力と強固な耐久性はさすがTUMIと言えるもので、ビジネスにもカジュアルにも活躍してくれます!

PC保護のウレタンポケットも付いて万一の際に大切な電子機器を守ってくれます。

2〜3泊の旅行でしたらこれ一つで十分だと思います。

1.5年ほど前に新品で購入し、先日まで使っていました。

この度買い替えに伴い出品いたします。

内部に汚れ、全体的にへたりなどありますので、中古品にご理解ある方の入札をお待ちしています。

NCNRでお願いします。

※メーカー価格 110,000円(直販ショップ)

スタイル番号:1173431041

「ブリーフパック」は、通勤時にハンズフリーの快適さを可能にしながら、ビジネスにも使える外観を兼ね備えます。広々としたメインコンパートを持ち、ビジネス・アクセサリーをきちんと整理して収納できるようにデザインされ、多数のポケットを内装と外装に装備。PC、タブレット、その他のビジネス必需品を収納するスペースを備えています。 外装のポケットには、ペットボトルや傘の収納に便利な防水加工を施したポケットも装備。レザー製

サイズ・素材・仕様

主素材:牛革

高さ:43cm 幅:30.5 cm 奥行き:20.5 cm

外装:

ファスナー開閉によるメインコンパートメント

ファスナー開閉による保護パッド付PC用コンパートメント(最大15インチ)

フロントのU字型ファスナーポケット×2

フロントのファスナーポケット(マチ付き)

サイドのファスナーポケット×2(うち一つには防水加工を施しています。)

保護パッドがついたバックパックストラップ

レザー製のトップ・キャリーハンドル

アド・ア・バッグ・スリーブ

内装:

保護パッド付タブレット用ポケット

オープンポケット×4(うち一つは、書類用)

ファスナーポケット

メディアポケット×3

カードポケット×3

ペンループ×2

キーリーシュ

カラー···ブラック

シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 やや傷や汚れあり

