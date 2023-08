愛用 GLAMOUR HYSTERIC GOOD XL Tシャツ VIBRATION Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

●最初に

SUPREME x NIKE AGC コラボTシャツ M

コメントをしてから12時間以内に返信が無い場合は、ブロックを致しますので予めご了承下さい。

●ブランド

HYSTERIC GLAMOUR

hysteric glamor

ヒステリックグラマー

●商品名

GOOD VIBRATION TEE

グッドバイブレーション Tシャツ

graphic T-shirt 半袖

HYSTERIC WOMAN

ヒステリック ウーマン

商品37



●サイズ:XLサイズ

着丈72cm

肩幅49.5cm

身幅58cm

袖丈23cm

素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●カラー

WHITE ホワイト 白

BLUE ブルー 青

ORANGE オレンジ

●素材

cotton コットン 綿 100%

●商品説明

グラフィックは、爽やかな雰囲気とHYSTERIC WOMANのセクシーさを織り交ぜ仕上げた。

木村拓哉さんやコムドットやまとさんが愛用されているブランドでも有名です。

●最後に

・写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

・値下げ交渉の際には必ず具体的な金額をご提示お願い致します。

・提携文の「値下げできますか?」での値下げ交渉はご遠慮下さい。

・着画やサイズ感に関する質問については、トラブル防止の観点からお答えしておりません。サイズを記載しておりますのでそちらでご確認ください。

・一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご購入をお控え下さい

・トラブル防止の観点から着用回数もお答えしておりません。掲載写真からご判断お願い致します。

#HYSTERICGLAMOUR

#hystericglamour

#ヒステリックグラマー

#HYS

#Tシャツ

#Tshirt

#Tee

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヒステリックグラマー 商品の状態 新品、未使用

●最初にコメントをしてから12時間以内に返信が無い場合は、ブロックを致しますので予めご了承下さい。●ブランドHYSTERIC GLAMOURhysteric glamorヒステリックグラマー●商品名GOOD VIBRATION TEEグッドバイブレーション TシャツHYS ヒス グラフィックTシャツgraphic T-shirt 半袖HYSTERIC WOMANヒステリック ウーマン●サイズ:XLサイズ 着丈72cm肩幅49.5cm身幅58cm袖丈23cm素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラーWHITE ホワイト 白BLUE ブルー 青ORANGE オレンジ●素材cotton コットン 綿 100%●商品説明グラフィックは、爽やかな雰囲気とHYSTERIC WOMANのセクシーさを織り交ぜ仕上げた。木村拓哉さんやコムドットやまとさんが愛用されているブランドでも有名です。●最後に・写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。・値下げ交渉の際には必ず具体的な金額をご提示お願い致します。・提携文の「値下げできますか?」での値下げ交渉はご遠慮下さい。・着画やサイズ感に関する質問については、トラブル防止の観点からお答えしておりません。サイズを記載しておりますのでそちらでご確認ください。・一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご購入をお控え下さい・トラブル防止の観点から着用回数もお答えしておりません。掲載写真からご判断お願い致します。#HYSTERICGLAMOUR#hystericglamour#ヒステリックグラマー#HYS#Tシャツ#Tshirt#Tee

