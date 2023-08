RIDE ON TIME オリコン売上ランク5位記念

期間限定出品

マクセルUDカセットCM、You Tube解禁記念出品

ご覧いただき有難うございます。

ライドオンタイム発売当時の達郎さんのポスターです。

サイズは84cm✕59.5cmです。

四隅に押しピン穴開き、5cm程破れ(テープ補修済)、海部分めくれ、巻癖強し、裏面ネーム入り等、コンディションは決してよくありませんが、大切に保管してきたものです。

NC NRでお願いします。

ネットでもほとんど見かけない希少なものです。

達郎さんを愛してやまない方にお譲りしたいと思います。

宜しくお願いします。

#山下達郎

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

