【初心者さん】におすすめ!

パソコンを使うのは初めて。

よくわからない。

そんな不安を感じている

初心者さんや学生さんへ

おススメのPCです!

✨面倒な初期設定は済んでます

⇒ 電源ONしたら

【すぐ使えるパソコン】です!

✨画面が大きく見やすい

⇒ 【YoutTube】も大迫力で

楽しめます!

✨おしゃれな【レッドカラー】

⇒ シンプルデザインで

長く使えます!

Windows10搭載

現品限り、早い者勝ちです

売切れたらごめんなさい。。。

\ こんなあなたにピッタリ! /

✅「YouTube」を大画面で観たい

✅ネットで買い物を楽しみたい

✅レポートや家計簿をつくりたい

✅大切な写真や動画を大量に保存したい

✅DVDを大画面で観たい

✅パソコンの練習用に使いたい

✅お子様の学習用に使いたい

◎動作良好!

初めてのPCにおすすめ ♪

\ よく使うアプリを登録済! /

YouTube

Google Chrome

ワード・エクセル・パワポ 無料Web版

文書作成ソフト(互換ソフト)

動画再生ソフト

iTunes

LINE

はがき作家

ウィルス対策ソフト(安心!)

◎Wi-Fi繋がるので、

インターネットもバッチリ!

\ 仕 様 /

NEC

Win10

Pentium

HDD 750GB

メモリ4GB

DVDスーパーマルチ

液晶:15.6型 ワイド

無線LAN

付属品:ACアダプター

\ 特 徴 /

✨YouTubeを

簡単手軽に楽しめます

⇒ネット接続して

画面の【YouTubeアプリ】を

クリックすればOK!

✨オフィス搭載

⇒Microsoft Office Online

ワード、エクセル、パワポが

オンラインで使えます(無料)

⇒Open Office

ワードやエクセルの閲覧や編集が

オフラインで使える互換ソフトです

✨写真や動画を

たっぷり保存できます!

✨Microsoftのウィルス対策ソフト搭載

だから安心!

☆時間は計っていませんが

コンセント外した状態でも使えます

◎送料無料(全国)!

大切にプチプチで包んでお送りします

・購入・コメントの前に必ず

プロフィールをご覧ください

・ご購入から7日間は動作保証いたします

管2306021842/21

商品の情報 ブランド エヌイーシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

