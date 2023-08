若者の大愛商品 ヱヴァンゲリヲン新劇場版・オリジナルデザイン・ウォッチ『EVA-W05』 腕時計(デジタル)

新品未使用です。画面のフィルムも剥がしていません。

初号機、二号機モデルより生産数が少なく、希少価値は高いと思います。

『EVA-W01(紫:初号機)』『EVA-W02(赤:2号機)』『EVA-W03(濃紺:3号機)』に続き、エヴァンゲリオン仮設5号機のカラーにした『EVA-W05』

色は、腕時計の定番色であり、「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」公開時より商品化の要望が高かったオリーブドラブ。

『EVA-W01』『EVA-W02』『EVA-W03』同様、腕時計のデザインについては、1937年の創業以来、腕時計の開発・製造を行うセイコーインスツル株式会社で、リストフォン『WRISTOMO』や『SPOON』などのブランドウオッチを手がけたデザイナー、和田猛志氏を起用。腕時計の製造統括についてもセイコーインスツル(株)が行い、エヴァンゲリオンの有機的なデザインと腕時計としての機能性を兼ね備えたオリジナルデザイン腕時計となっています。

クワッドエレメンツ・ホームページ: http://www.quadelements.com/home/home.html

(株)ガイナックス・オンラインショップ・エヴァストア http://www.evastore.jp

商品名:ヱヴァンゲリヲン新劇場版・オリジナルデザイン・ウォッチ『EVA-W05』

価格:24,990円(税込)

出荷日/2010年9月

発売元 :株式会社クワッドエレメンツ http://www.quadelements.com/home/home.html

<仕様詳細>

■キャリバーNo.:Berny製BN075

■ケース材質:ABS

■裏ブタ材質:SS

■ガラス素材:アクリルガラス

■精度:月差30秒

■防水:3気圧

■電池寿命:1年

■幅:最大横幅約5センチ

■サイズ:最小腕周り約15センチ/最大腕周り約25センチ

■厚さ:19.80ミリ:ストラップ上部から裏ブタまで

■発売元:株式会社クワッドエレメンツ

■型番:EVA-W05

■JANコード:4560255641251

■価格:24,990円(税込)

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

