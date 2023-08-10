2022年レディースファッション福袋 ストーム パタゴニア ジャケット Sブラウン84997FA11 パーカー マウンテンパーカー

パタゴニアのストームジャケットです。

HARD-SHELL ARC’TERYX コレクションブック アークテリクス

サイズはSです。

A+tokyo tokyotex トーキョーテックスオーバーサイズシェル

私は170弱ですが、おそらく168〜175くらいまでの方に合うサイズと思います。

極美品 patagonia ストレッチ テール プレーニング フーディ M

メルカリで売ろうと思って久しぶりに明るい場所で見たのですが、非常に状態はいいです。

Nike ACG Misery Ridge RED Sサイズ

傷も擦れた感じもほぼありません。

arc'teryx beta sl 2014 beams

真冬に来てました。

mammut ポルドイ hs men ジャケット



ロイヤルネイビーベンタイルスモック 希少最小サイズ ビンテージ 美品 ほぼデッド

インナーに薄手のものを着れば、春先や秋口もいけます。

NS10様専用 ザノースフェイス クライムライトジャケット ロイヤルブルー



ヘリーハンセン アルヴィースライトジャケット Lサイズ

目立った傷などはありません。

SIERRA x DOORS 別注マウンテンパーカ

5年くらい前に2万円前後で購入し、冬の2シーズンくらいで15回位は着た程度です。

モンベル ストームクルーザー L ノースフェイス パタゴニア アークテリクス



【A・BATHING APE】GREEN CAMO NYLON JACKET

カラー···ブラウン

XL WILD THINGS BEAMS スパイダーウェブ デナリジャケット

柄・デザイン···無地

【値引】ザ・ノース・フェイス マウンテンライトジャケット ユーティリティブラウン

フード···フードあり（取外し不可）

【BIRDAID付き】アークテリクス ベータSLジャケット 金刺繍

季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パタゴニアのストームジャケットです。サイズはSです。私は170弱ですが、おそらく168〜175くらいまでの方に合うサイズと思います。メルカリで売ろうと思って久しぶりに明るい場所で見たのですが、非常に状態はいいです。傷も擦れた感じもほぼありません。真冬に来てました。インナーに薄手のものを着れば、春先や秋口もいけます。目立った傷などはありません。5年くらい前に2万円前後で購入し、冬の2シーズンくらいで15回位は着た程度です。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地フード···フードあり（取外し不可）季節感···秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

サージュデクレ DICROS プルオーバーTheNorth Face マウンテンライトジャケット NP11834【THE NORTH FACE】裏ファー フリース マウンテンジャケット【新品未使用】SUPREME×THE NORTH FACE 21AWパタゴニア フーディニ プルームグレーSノースフェイスマウンテンジャケット xsブラックレーベルクレストブリッジ マウンテンパーカー【美品】MAMMUTマムートダウンジャケットミッチーマウス927様専用 ノースフェイス ゴアテックス マウンテンパーカーPalace GORE-TEX VORTEX Jacket