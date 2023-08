最新デザインの F3.5-4.5 EF-S10-22mm USM キャノン 美品 レンズ(ズーム)

値下げしました。

ソニー a7iiiキットレンズ SEL2870 FE28-70 eマウント

EF-S10-22mmf3.5-4.5USM

マルミ77mmレンズ保護フィルター

動作は確認済みです。

防湿庫で管理してました。

カビ、クモリはありません。

ズームアップのラバーもしっかりしています。

EOS Kissで撮影した写真もアップします。

5/15撮影

SONYにマウント変更のため出品になります。

風景や星空撮影にいかがでしょうか?

APS-Cサイズ

マウント···キヤノンEFマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ不可

焦点距離(ワイド側)···10mm~12mm未満

焦点距離(テレ側)···18mm~24mm未満

開放F値···3.5~4.0未満

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

値下げしました。広角レンズEF-S10-22mmf3.5-4.5USMマルミ77mmレンズ保護フィルター動作は確認済みです。防湿庫で管理してました。カビ、クモリはありません。ズームアップのラバーもしっかりしています。EOS Kissで撮影した写真もアップします。5/15撮影SONYにマウント変更のため出品になります。風景や星空撮影にいかがでしょうか?APS-Cサイズマウント···キヤノンEFマウント系フルサイズ対応···フルサイズ不可焦点距離(ワイド側)···10mm~12mm未満焦点距離(テレ側)···18mm~24mm未満開放F値···3.5~4.0未満

