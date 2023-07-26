お知らせ ログイン 会員登録 出品
最新デザインの F3.5-4.5 EF-S10-22mm USM キャノン 美品 レンズ(ズーム)

商品の説明

値下げしました。
ソニー a7iiiキットレンズ SEL2870 FE28-70 eマウント
広角レンズ
PENTAX SMC PENTAX-DA ★ 50-135mm F2.8 ED
EF-S10-22mmf3.5-4.5USM
SEL24105G SONY FE 24-105F4 G OSS
マルミ77mmレンズ保護フィルター
★ パナソニック G VARIO 45-200mm F4-5.6 MEGA

★超望遠ズーム 手振れ補正★CANON EF-S 55-250mm IS 2型
動作は確認済みです。
Canon キヤノン EF-S 55-250mm F4-5.6 IS
防湿庫で管理してました。
ニコン Nikon AF 18-35mm f3.5-4.5D IF-ED
カビ、クモリはありません。
SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC ペンタックス用 保護フィルター付
ズームアップのラバーもしっかりしています。
【超希少】【極上品】超広角レンズ シグマ 10-20mm EX DC HSM
EOS Kissで撮影した写真もアップします。
【美品】Nikon AF-S NIKKOR 17-35mm F2.8 D
5/15撮影
⭐︎美品 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

Sony FE 70-200 F2.8 GM II 新品未使用
SONYにマウント変更のため出品になります。
sigma artレンズ 24-70mm F2.8 DG DN Eマウント

OLYMPUS M ZUIKO ED12-50mmF3.5-6.3EZ
風景や星空撮影にいかがでしょうか？
キヤノン EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS 手ぶれ補正 望遠
APS-Cサイズ
SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC HSM (ペンタックス用)

SIRUI Saturn 35mm Anamorphic ソニー　フルフレーム
マウント···キヤノンEFマウント系
純正望遠レンズ　Canon EF 75-300mm F4-5.6 III USM
フルサイズ対応···フルサイズ不可
時間でどんどん値下げM.ZUIKO 40-150mm f2.8PRO＋MC-20
焦点距離(ワイド側)···10mm～12mm未満
タムロンレンズ、E-mount SONYα18-200㎜VC
焦点距離(テレ側)···18mm～24mm未満
CANON ZOOM LENS EF-S 55-250mm 【最終値下げ】
開放F値···3.5～4.0未満

Nikon 18-140mm f/3.5-5.6G ED DX VR

商品の情報

商品のサイズキヤノンEFマウント
ブランドキヤノン
商品の状態目立った傷や汚れなし

Canon f４Lレンズ 17ー40 ズームレンズ 高性能レンズ

[極美品]Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM

CANON超広角ズームレンズEF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

非常に綺麗な品 ニコン AF-P 70-300 f4.5-5.6 E ED VR

SONY EF 24-70mm F2.8 GMⅡ レンズ　フィルター2種付属
値下げしました。広角レンズEF-S10-22mmf3.5-4.5USMマルミ77mmレンズ保護フィルター動作は確認済みです。防湿庫で管理してました。カビ、クモリはありません。ズームアップのラバーもしっかりしています。EOS Kissで撮影した写真もアップします。5/15撮影SONYにマウント変更のため出品になります。風景や星空撮影にいかがでしょうか？APS-Cサイズマウント···キヤノンEFマウント系フルサイズ対応···フルサイズ不可焦点距離(ワイド側)···10mm～12mm未満焦点距離(テレ側)···18mm～24mm未満開放F値···3.5～4.0未満

商品の情報

商品のサイズキヤノンEFマウント
ブランドキヤノン
商品の状態目立った傷や汚れなし

最新デザインの F3.5-4.5 EF-S10-22mm USM キャノン 美品 レンズ(ズーム)

5分钟前

最新デザインの F3.5-4.5 EF-S10-22mm USM キャノン 美品 レンズ(ズーム)

¥19,900 ¥14,925

(税込) 送料込み
2
2
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

5f42e0688

 1547

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (2)

5f42e0688
最新デザインの F3.5-4.5 EF-S10-22mm USM キャノン 美品 レンズ(ズーム) 最新デザインの F3.5-4.5 EF-S10-22mm USM キャノン 美品 レンズ(ズーム)
ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 最新デザインの F3.5-4.5 EF-S10-22mm USM キャノン 美品 レンズ(ズーム)
© www.inba.net, Inc.