現品限り一斉値下げ！ 値下げ★【ウェッジウッド】ティーポット　Ｌサイズ 食器

【ウェッジウッド】ティーポット Ｌサイズ

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サイズ￼…直径24センチ 高さ￼￼ 13.5センチ

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昔購入し、数回使用しました。

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最近は使用する機会もないので、出品します。

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中古品であること、素人の自宅保管であることをご理解いただける方、よろしくお願いします。

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#ウェッジウッド #ティーポット

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商品の情報 ブランド ウェッジウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【ウェッジウッド】ティーポット Ｌサイズサイズ￼…直径24センチ 高さ￼￼ 13.5センチ昔購入し、数回使用しました。最近は使用する機会もないので、出品します。中古品であること、素人の自宅保管であることをご理解いただける方、よろしくお願いします。#ウェッジウッド #ティーポット #ワイルドストロベリー￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

商品の情報 ブランド ウェッジウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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